Droits TV: la nouvelle Ligue des champions sur Canal+ à partir de 2024

Le groupe Canal annonce ce mercredi avoir obtenu l'ensemble des droits de diffusion des matchs de la C1 pour la période 2024-2027, ainsi que pour les autres compétitions européennes sur ce cycle.

La nouvelle formule de la Ligue des champions, qui débutera à compter de 2024, sera à suivre sur Canal+. La chaîne cryptée s'est en effet adjugée l'ensemble des lots concernant les droits de diffusion de la C1 pour la période 2024-2027, et également ceux concernant la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference. Une information confirmée par le groupe Canal dans un communiqué.

Canal+ fait carton plein

Selon L'Equipe, qui rentre dans les détail des offres, Canal+ a remporté trois lots : le lot A1, correspondant à la meilleure affiche de chaque mardi de compétition ainsi que les résumés des autres matchs ; le lot A2, composé de la meilleure affiche du mercredi et des résumés, du nouveau jeudi soir organisé lors de la première journée, de la finale en diffusion payante et du nouveau tournoi inaugural en août (le vainqueur de l'édition précédente contre trois autres équipes) ; du lot B, comprenant l'ensemble des autres rencontres et la Youth League. Selon nos informations, Amazon s'était aussi positionné sur ces droits TV de la Ligue des champions.

Vers une augmentation des droits pour l'UEFA ?

Pour rappel, cette période 2024-2027 coïncidera avec la nouvelle formule de la compétition reine avec plus de clubs (36 contre 32 actuellement) et de matchs (144 en poules contre 96 actuellement). Les participants seront répartis en quatre chapeaux de neuf équipes, avec quatre places assurées pour les quatre meilleurs pays (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie) et trois pour la France. Cette nouvelle mécanique entraînera l’ajout de dates supplémentaires en poules (8 contre 6).

Surtout, et il s'agit là du fond du sujet, cette nouvelle formule va permettre à l'UEFA d'augmenter sensiblement ses droits par rapport au cycle en cours, évalué à 370 M€ par saison. Le quotidien affirme que cette somme va être en sensible hausse. Pour le moment, cependant, aucun chiffre n'a filtré concernant l'enveloppe mise sur la table par la chaîne cryptée.