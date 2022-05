Ligue des champions: la petite révolution de la nouvelle formule pour les qualifications des clubs

Dans la nouvelle formule de sa compétition reine, prévue pour 2024, l'UEFA attribuera deux places en Ligue des champions aux deux pays dont les clubs sont les plus performants en Europe sur la saison en cours.

Les tractations continuent en coulisses pour décider de l’avenir de la Ligue des champions. L’un des points à trancher reste le système de qualifications censé prévaloir dans la nouvelle mouture de la compétition à laquelle participeront bientôt 36 clubs au lieu de 32. Selon les informations du Times, outre les billets qui seront attribués aux clubs qui seront parvenus à se qualifier via leurs championnats respectifs, l’UEFA attribuera une place supplémentaire aux deux pays dont les clubs ont obtenu les meilleurs résultats sur la scène européenne sur la saison en cours. La confédération européenne a finalement abandonné l’idée de récompenser les équipes disposant du coefficient UEFA le plus élevé. Le système entrerait en vigueur en 2024 et, s'il avait été appliqué cette saison, l'Angleterre et les Pays-Bas auraient chacun obtenu une place supplémentaire pour la saison prochaine.

Plus d'informations à suivre...