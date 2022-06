Ligue des champions: journée décisive pour les droits TV de la nouvelle formule

L’UEFA a invité les candidats français à remettre leurs offres ce mercredi pour diffuser la nouvelle version de la Ligue des champions sur la période 2024-2027. Plusieurs lots sont commercialisés.

Les candidats à la diffusion de la nouvelle version de la Ligue des champions sur la période 2024-2027 sont invités à remettre leurs offres à l’UEFA, ce mercredi matin jusqu’à 11h. Cela vaut également pour la Ligue Europa et la Conference League. La confédération européenne a ouvert les enchères début juin de manière très anticipée, seulement quelques jours après la fin de la première année du contrat en cours (2021-2024). Avec un but: faire grimper les montants bien au-delà des 370 millions d’euros par saison actuellement déboursés par les trois diffuseurs: RMC Sport, Canal+ et beIN Sports.

La prochaine période coïncidera avec la nouvelle formule de la compétition reine avec plus de clubs (36 contre 32 actuellement) et de matchs (144 en poules contre 96 actuellement). Les participants seront répartis en quatre chapeaux de neuf équipes, avec quatre places assurées pour les quatre meilleurs pays (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie) et trois pour la France. Cette nouvelle mécanique entraînera l’ajout de dates supplémentaires en poules (8 contre 6).

Des matchs le jeudi, un tournoi d'avant-saison...

En plus des traditionnels mardi et mercredi, l’UEFA va aussi programmer des matchs le jeudi lors de la première semaine de chaque édition. Elle reprendra ensuite le schéma classique les mardi et mercredi avec deux matchs à 18h45 et sept à 21h. Toutes les rencontres seront en revanche programmées en prime time lors de la dernière journée. Autre grande première: la création d’un tournoi inaugural en août opposant le vainqueur de la saison précédente et trois autres équipes.

Autant de nouveautés pour faire grimper les prix. Selon L’Equipe, l’UEFA a commercialisé quatre lots. Le premier permet de diffuser la plus belle affiche du mardi (17 matches au total par saison), ainsi que les meilleurs moments des autres matchs et un magazine. Le deuxième lot offre le 1er choix du mercredi et du jeudi avec les meilleurs moments des autres rencontres, la finale en diffusion payante ainsi que le nouveau tournoi inaugural.

Quels acteurs sur cet appel d'offres?

Le troisième lot comprend tous les autres matchs (166) du mardi, du mercredi et du jeudi. Enfin, le dernier lot offre la diffusion en clair de la finale, une obligatoire en France. Quels acteurs présenteront leurs candidatures? Le secret est évidemment de mise sur un tel dossier concurrentiel.

Amazon Prime Vidéos, qui a récupéré 80% des droits en Ligue 1, est un candidat crédible. Apple, qui a récemment signé un contrat de diffusion inédit avec la MLS, s’est aussi invité sur le marché des droits sportifs. DAZN et Discovery sont aussi de potentiels prétendants. Quid de Netflix? Damien Bernet, directeur du développement pour la France, a indiqué mardi, que "la diffusion du sport en direct chez Netflix n'est pas à l'ordre du jour". Le choix de l'UEFA pour le prochain diffuseur est attendu dans les prochaines heures ou prochains jours.

Les quatre lots commercialisés pour la Ligue des champions



Lot 1: la plus belle affiche du mardi (17 matches au total par saison), meilleurs moments des autres matches et un magazine

Lot 2: la plus belle affiche du mercredi et du jeudi, meilleurs moments des autres rencontres, la finale en diffusion payante, un magazine, nouveau tournoi inaugural.

Lot 3: tous les autres matchs de mardi, mercredi et du premier jeudi (166)

Lot 4: la finale en clair



Deux lots pour la Ligue Europa et la Conference League



Lot 1: meilleur affiche de C3 ou C4, magazine (20 matchs par saison)

Lot 2: diffusion de toutes les autres rencontre, magazine (323 matchs par saison)