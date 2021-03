PSG: les mises au point de Leonardo sur Messi, Mbappé ou Neymar

"Vous savez notre intention. On parle avec eux (Neymar et Mbappé, ndlr). On essaie d'arriver à une conclusion le plus vite", a d'abord déclaré Leonardo avant de s'attarder sur le cas du champion du monde français. "On parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair. (...) Aujourd'hui, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2022. C'est un fait".

Avant d'ajouter, un peu plus loin: "Aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude".