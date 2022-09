PSG: le monde politique s’insurge contre Galtier et Mbappé après la plaisanterie du "char à voile"

Avant l'entrée en lice du PSG en Ligue des champions, ce mardi contre la Juventus (21h sur RMC Sport), Christophe Galtier et Kylian Mbappé se retrouvent au coeur d'une vive polémique. L'entraîneur parisien et son attaquant font l'objet de nombreuses critiques de la part d'hommes et de femmes politiques, qui leur reprochent un manque de considération pour la cause écologique.

Christophe Galtier ne s'attendait probablement pas à pareille polémique avant le match contre la Juventus, ce mardi au Parc des Princes en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Le coach parisien a été l'auteur d'une plaisanterie remarquée sur les déplacements du Paris Saint-Germain en "char à voile" plutôt qu'en avion lors de sa conférence de presse. De quoi déclencher un véitable raz-de-marée sur les réseaux.

A l'image de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a interpellé directement l'entraîneur du PSG, de nombreux acteurs de la vie politique se sont emparés du sujet pour tacler la légèreté du technicien concernant la question écologique et les rires de Kylian Mbappé présent à ses côtés.

>> La conférence de presse de Galtier et Mbappé avant PSG-Juve

"Ils ne font même plus semblant"

Au sein du club parisien, et notamment dans les plus hautes sphères, les comportements de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé ont fortement irrité, alors que le PSG négocie avec les SNCF pour trouver des solutions durables lors de ses déplacements en France. De nombreux hommes et femmes politiques en ont profité pour rappeler l'importance de l'enjeu environnemental aux deux stars du ballon rond.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

L'Eurodéputée écologiste Karima Delli a rapidement réagi en qualifiant "inacceptable" la réaction du champion du monde 2018 et de son coach. Avant de tacler les deux hommes: "Ils ne font même plus semblant les égoïstes de se soucier du réchauffement climatique ou de l'avenir de nos sociétés..."

Une position partagée par la députée LFI Clémentine Autain qui a pesté contre les rires du joueur et de Christophe Galtier. "Les ricanements et le mépris face à notre planète qui brûle, a ainsi lancé l'élue de Seine-Saint-Denis. Cette déconnexion des urgences et de ce que nous vivons est consternante."

Un problème de "décence" ou de "mépris"

Au-delà de ceux qui reprochent à Kylian Mbappé et Christophe Galtier leur manque d'implication en faveur de la préservation de la planète, d'autres ont aussi souligné l'attitude totalement déconnectée de la star du PSG et de son entraîneur. "La planète crame littéralement, a rappelé l'eurodéputé écologiste Benjamin Lucas. On peut ne pas en pleurer et rester dans son égoïsme. Au moins on évite d’en rire. Question de décence."

En réponse à certains qui mettent en avant les négociations entre le PSG et la SNCF concernant des trajets plus éco-responsables, la députée de Paris Danièle Obono a rétorqué qu'il valait mieux mettre sur le devant ces échanges constructifs plutôt que l'ironie affichée par Christophe Galtier.

Matthieu Orphelin, ancien député écologiste à l'Assemblée nationale, prône surtout le besoin d'éduquer les Français à la cause environementale. D'après lui, Christophe Galtier et Kylian Mbappé devraient mieux s'informer et utiliser leur notoriété pour défendre la planète et servir de hérauts à l'écologie, plutôt que d'en rire.

"Bon... Christophe Galtier, il n'y aura plus de football possible sur une planète dévastée, a écrit le futur patron de la Ligue pour la protection des oiseaux. Kylian Mbappé, tu es une idole pour tant de jeunes, la cause climatique et écologique serait un bel engagement pour toi. On en parle quand vous voulez".