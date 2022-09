PSG: "Si c'est mieux pour la planète, on va le faire", assure Marquinhos sur les trajets en train

Ce mardi, à l’issue de la victoire du PSG contre la Juventus Turin en Ligue des champions (2-1), Marquinhos a réagi à la polémique sur les trajets en avion du club de la capitale.

Il n’était pas seulement question de la victoire du PSG contre la Juventus Turin (2-1) ce mardi soir après l’entrée en lice du club de la capitale en Ligue des champions. Au lendemain des propos polémiques de Christophe Galtier sur le char à voile, les trajets en avion des Parisiens sont une nouvelle fois revenus sur la table. Alors que le coach du PSG a assuré qu’il regrettait "une blague de mauvais goût", Marquinhos a également abordé le sujet en zone mixte.

"La polémique sur les voyages en avion? Le club est en train de discuter, laissons faire ceux qui s'en occupent. Nous on n'a pas de souci, si c'est pour le bien de l'écologie, on a déjà pris le train, au Japon, en sélection aussi. Si c'est mieux pour la planète, on va le faire", a clamé le défenseur brésilien.

Galtier: "Une blague de mauvais goût"

"On n'est pas hors sol, on est très lucides, simplement, c'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette", a plaidé Christophe Galtier au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre, avant de débuter sa conférence de presse en abordant la polémique.

"C'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible, a répété le technicien. J'ai entendu beaucoup de choses depuis hier. Je n'ai pas à présenter d'excuses, c'était une blague de mauvais goût. Mais croyez-moi que, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat."