Le PSG agacé par Galtier et Mbappé après la plaisanterie sur le "char à voile"

Christophe Galtier a ironisé sur la question de l’utilisation des jets privés par les footballeurs ce lundi face à la presse, à la veille du match de Ligue des champions face à la Juventus. Au PSG, les plus hautes sphères ont été profondément agacées par la sortie du technicien et la réaction de Kylian Mbappé à ses côtés.

Sollicité par RMC Sport, le Paris Saint-Germain a tenu à apporter quelques précisions après la malheureuse sortie de Christophe Galtier sur l’écologie ce lundi en conférence de presse, à la veille du match de Ligue des champions contre la Juventus au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1).



"Il a voulu faire une pirouette à cette question extra-sportive", explique une source au sein du club parisien. Même s’il s’attendait à la question (comme il l’a dit lui-même), Christophe Galtier a raté son trait d’humour, qui est survenu au moment où Emmanuel Macron demandait aux Français de limiter leur consommation de chauffage cet hiver. Selon nos informations, les plus hautes sphères du PSG ont été profondément agacées par l'ironie de l'entraîneur.

>> La conférence de Galtier et Mbappé avant PSG-Juventus

Plusieurs critères pris en compte pour les déplacements

Au sein du club, on explique qu’il y a environ vingt-cinq déplacements à préparer par saison. Et que chaque déplacement est étudié à travers plusieurs critères, dans le but de mettre le sportif dans les meilleures conditions pour performer sur le terrain



Ces critères sont les suivants: le coût du déplacement, le temps de trajet, l’accessibilité, la sécurité, les troubles potentiels à l’ordre public et l’aspect environnemental. Et la plupart du temps, au vu de ces critères, le train n'est pas privilégié.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Galtier prend le sujet "très au sérieux"

Le critère environnemental, vu le contexte actuel, est amené à prendre une plus grande importance à l’avenir. "Ce n’est pas le coach qui s’occupe de la gestion des déplacements, mais il prend le sujet très au sérieux, comme tout le monde au club", ajoute cette source interne au PSG.

Les champions de France rappellent aussi qu'ils sont allés à Lille en car il y a trois semaines. Cela pourrait être la même chose pour les futurs déplacement à Auxerre, Troyes ou Reims, mais rien n’est encore acté.

Le PSG discute avec la SNCF

Le Paris Saint-Germain explique aussi que des échanges ont lieu depuis plusieurs semaines avec la SNCF, qui cherche à récupérer le marché des déplacements des équipes sportives: "Il n’y a pas de tabou au PSG sur le train. Mais pour l’heure ce moyen de transport ne répond pas favorablement à nos critères."

Au-delà de la réponse de Christophe Galtier, l’attitude de Kylian Mbappé qui a éclaté de rire en regardant son coach a aussi irrité en interne. Une scène qui survient quelques semaines après que la star de 23 ans ait refusé des opérations marketing en équipe de France pour des raisons éthiques. En début d'année, l'attaquant tricolore avait snobé un rendez-vous avec des sponsors des Bleus. "Il s’est planté. Il a pris cela à la légère", déplore-t-on au club.