FC Bruges-PSG: un arbitre inexpérimenté en Ligue des champions au sifflet

Sandro Schärer sera l'arbitre du premier match de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue des champions cette saison, mercredi soir, à Bruges (21h, sur RMC Sport 1). Le Suisse de 33 ans officiera pour la troisième fois de sa carrière en C1.

Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé se souviennent sûrement encore bien de lui. Le 1er septembre dernier, dans le stade de la Meinau à Strasbourg, Sandro Schärer sortait le carton rouge à l'encontre de Jules Koundé pour un vilain tacle sur Sead Kolasinac. Aux premières loges lors de l'action, Kimpembe et Mbappé ne pouvaient que constater ce handicap infligé par l'arbitre et ne parvenaient pas à faire mieux qu'un match nul face à la Bosnie-Herzégovine avec l'équipe de France (1-1).

Mercredi soir, les deux joueurs du Paris Saint-Germain vont retrouver Sandro Schärer à l'occasion de la première journée de Ligue des champions, sur la pelouse de Bruges (à 21 heures, match à suivre sur RMC Sport 1). Pour l'arbitre suisse, il s'agira de son troisième match seulement en C1, après deux rencontres au sifflet lors de la phase de groupes la saison dernière.

Premier arbitre suisse à officier en Ligue 1

Premier arbitre suisse à officier en Ligue des champions depuis 2011, Schärer possède une solide expérience en Ligue Europa et en Super League suisse, où il arbitre tous les week-ends. À noter qu'en février 2018, Schärer avait été le premier arbitre étranger à officier en Ligue 1, lors d'un match entre Caen et Rennes (2-2).

Une décision prise à l'époque par la FFF pour dynamiser les échanges avec la Suisse. Par le passé, Schärer a déjà arbitré le PSG: c'était en Youth League en février 2017. L'équipe réserve parisienne s'était lourdement inclinée 5 à 0 face au Red Bull Salzbourg et Arnaud Luzayadio s'était fait expulser. Mercredi, à Bruges, il s'agira d'une toute autre histoire.