Francfort-OM: l'appel au calme du supporter allemand blessé à l'aller, lors des scènes de "guerre civile" au Vélodrome

"C'était une expérience de mort imminente", a expliqué Michael Brehl, le supporter de l'Eintracht Francfort grièvement blessé au Vélodrome le mois dernier. L'OM se déplace en Allemagne mercredi (21h, RMC Sport 1) pour le match retour, en Ligue des champions.

Sa simple présence dans le parcage visiteurs aurait pu lui coûter la vie, alors qu’il venait soutenir son équipe de Francfort contre l’OM, lors de la 2e journée de la Ligue des champions (0-1, le 13 septembre). Le malaise était patent aux abords et à l’intérieur de l’enceinte du Vélodrome, avant même l’incident.

Michael Brehl, un inconditionnel de l’Eintracht, décrit "une ambiance agressive", des "scènes presque irréelles", semblables à celles d’une "guerre civile", sur le site officiel de son équipe favorite. Tout juste a-t-il le temps de s’inquiéter pour lui et sa compagne qu’il s’apprête à vivre "une expérience de mort imminente" ce jour-là. Michael Brehl reçoit un tir de fusée au niveau du cou qui aurait pu lui être fatal. Tombé dans les escaliers, Michaël se brise trois côtes et une vertèbre cervicale. Il y a du sang partout, sa compagne pense que la carotide a été touchée. Il n’en sera rien. Mais il se trouve dans un état grave.

"Pas de colère, montrez notre meilleur visage"

Soigné pendant plus d’une demi-heure sous la tribune visiteurs, il sera ensuite admis en soins intensifs puis transféré dans une clinique spécialisée en Allemagne. Michael Brehl se trouve toujours à l’hôpital après avoir subi plusieurs opérations. "Les médecins parlent d'une sorte de blessure par balle", indique-t-il. Pour autant il dit ne pas ressentir la moindre haine envers qui que ce soit. "J'étais simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Il ne s'agissait pas d'une attaque personnelle contre moi, je n'ai donc aucun ressentiment ni aucune colère envers qui que ce soit." A quelques jours du match retour entre les deux équipes, ce mercredi (21h, RMC Sport 1), Michael Brehl lance un appel au calme à ses supporters: "L'Eintracht Francfort a des valeurs et représente une attitude. Je veux que nous le montrions mercredi. Pas de colère, montrez notre meilleur visage."

La mise en examen d'un homme de 26 ans, résidant à Marseille, a été annoncée vendredi par le parquet, un mois après les incidents qui ont coûté au club phocéen une sanction d’un match à huis clos. Il a reconnu "être l'auteur du tir de projectile en direction du parcage visiteur", a précisé le communiqué du parquet de Marseille. Mis en examen pour tentative de meurtre, violences volontaires, participation à une association de malfaiteurs et détention et usage de fusées ou d'artifices dans une enceinte sportive, ce supporter a cependant été laissé en liberté par le juge de la liberté et de la détention. Le parquet a fait appel de cette décision. La rencontre avait été marquée par des échanges de tirs de fumigènes, des "troubles" côté marseillais et des "dégradations" et saluts nazis côté francfortois, selon les termes de l'UEFA.