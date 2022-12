Incidents au Stade de France: "J’ai échoué sur le symbole", le mea culpa de l'ex-préfet de police Didier Lallement

Invité lundi sur BFMTV, l’ancien préfet de police de Paris Didier Lallement a reconnu avoir échoué à propos de la gestion des incidents survenus le 28 mai autour du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions Liverpool-Real Madrid.

Un mea culpa six mois après... Didier Lallement, ancien préfet de police de Paris, fut la cible de toutes les critiques après la gestion catastrophique de la sécurité autour du Stade de France, le 28 mai dernier pour la finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid, futur vainqueur, à Liverpool.

Ce soir-là, à Saint-Denis, les forces de l’ordre avaient été totalement dépassées par les débordements, notamment avec les fans des Reds et des jeunes sans billets coupables d’actes de violence autour du stade. "En matière de sécurité, l'aspect de la gestion de la délinquance a été mise sous le tapis", avait soufflé le François-Noël Buffet, président de la commission des lois, alors que l’enquête sur les incidents n’était pas encore terminée.

"Je devais prendre mes responsabilités"

Plus de six mois après ce fiasco, Didier Lallement n’est plus à la Préfecture de police de Paris (il a démissionné en juillet) mais il reconnait avoir échoué dans la gestion de cet événement : "J’ai raté le résultat, a-t-il admis lundi sur le plateau de BFMTV. La France a été condamnée. Le drapeau a été sali. L’image de notre pays a été contestée sur le plan mondial. Certes le match n’a eu qu’une demi-heure de retard, certes il s’est produit, mais c’est l’image du pays qui a été affectée. Quand on est en responsabilité, j’étais le responsable de la police à Paris et en banlieue parisienne, je devais prendre mes responsabilités. C’était bien normal. Nous avons raté, effectivement." Et de conclure : "J’ai échoué sur le symbole."