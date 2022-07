Chaos au Stade de France: "Blessé" par les incidents en Ligue des champions, Platini pointe l'UEFA

Dans un entretien sur LCI, Michel Platini a exprimé sa tristesse après les évènements survenus lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

Michel Platini n'a pas digéré les incidents au Stade de France. Près de deux mois après la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, l'homme de 67 ans s'estime "blessé" après la sombre soirée du 28 mai dernier.

"On a un savoir-faire en France qui est important, entre 1998 et l'Euro 2016, ça s'est toujours bien passé. Là, je pense qu'il y a eu une défaillance de l'UEFA, a rappelé l'ancien président de l'institution sur LCI ce vendredi. On met les fautes un peu à tout le monde, mais l'organisateur, c'est l'UEFA. La police est là pour régler les problèmes. C'est l'UEFA qui doit dicter les choses et qui a fait une grosse erreur. Ça ne se reproduira pas, il suffit de bien l'organiser. Ce n'est pas un gros problème. La France organisera très bien les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby."

Platini pas tout à fait à la retraite

Au cours de cet entretien, Michel Platini a également fait le point sur son avenir, en écartant quelques pistes. "Ministre des Sports? Non merci. J'ai envie de vivre un peu tranquille. Cela fait 50 ans que je vis dans la médiatisation, les gens connaissent tout. La dernière fois j'étais à Orly, j'avais la casquette et le masque, une personne arrive en face de moi et me dit 'comment ça va monsieur Platini?' Je crois que ma famille et moi, on a besoin d'un repos médiatique important et de vieillir tranquillement."

Michel Platini a été acquitté par la justice suisse le 8 juillet dernier, tout comme l'ancien dirigeant de la Fifa Sepp Blatter, dans l'affaire du versement par la FIFA de deux millions de francs suisses (1,8 million d'euros) à l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France. Une procédure qui a duré de longues années et a visiblement laissé des traces.