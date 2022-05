Incidents Liverpool-Real: le ministre de l'Intérieur accuse des "milliers de supporters britanniques sans billet ou avec des faux billets"

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, présent au Stade de France, a réagi aux incidents qui ont émaillé l'avant-match de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. En pointant du doigt la responsabilité de "supporters britanniques sans billet ou avec de faux billets".

Les prochaines heures en diront sans doute plus sur le déroulé des faits et sur les responsables à pointer du doigt. Si le Real Madrid a remporté ce samedi la 14e Ligue des champions de son histoire en dominant Liverpool (1-0), l'avant-match a été marqué par de gros incidents aux abords du Stade de France. Ce qui a engendré un report du coup d'envoi, alors que des milliers de personnes ne parvenaient pas à entrer dans l'enceinte.

"Merci aux très nombreuses forces de l’ordre mobilisées"

"Des milliers de «supporters » britanniques, sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l’ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile", écrit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.

Difficile pour l'heure d'être catégorique. Mais des images de nombreux journalistes, ainsi que celles de RMC Sport, montrent que des centaines de supporters ont été bloqués derrière les grilles du stade, alors que le match avait démarré (avec 36 minutes de retard) et plusieurs montraient clairement qu'ils possédaient des billets pour entrer.

Le communiqué de la Préfecture de police

La Préfecture de police a publié un communiqué: "Avant la rencontre opposant les clubs de Liverpool et du Real Madrid, de nombreux supporters sans billets pour le match ou détenteurs de faux billets ont perturbé l’accès au stade de France, au niveau du périmètre de sécurité extérieur. Exerçant une pression forte pour pénétrer dans l’enceinte, ces supporters ont retardé l’accès des spectateurs munis de billets. Profitant de cette action, un certain nombre de personnes est parvenu à franchir les grilles protégeant l’enceinte du stade. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis le retour au calme et l’évacuation des perturbateurs hors du parvis du stade de France. La dispersion des spectateurs se déroule sans difficulté. Aucun incident majeur n’a été constaté sur les deux fan zones."