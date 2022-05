Liverpool-Real: la colère du frère de Joel Matip, piégé dans les incidents du stade avec sa femme enceinte

Le frère de Joel Matip, et sa femme enceinte ont dû fuit les abords du Stade de France après l'utilisation de gaz lacrymogènes sur les supporters qui ont tenté de pénétrer dans l'enceinte dionysienne. Le couple devait assister à la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.

La situation a tourné au vinaigre lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Quelques minutes avant le coup d'envoi au Stade de France, des mouvements de foule et des problèmes de filtrage ont compliqué la tâche des forces de l'ordre, pour l'entrée sur le parvis, ce qui a entraîné le report du coup d'envoi à 21h36 ce samedi.

Dans la foule se trouvait Marvin Matip, le frère de Joel, venu assister à la finale avec sa femme enceinte. Face au chaos aux abords du Stade de France, le couple a dû se réfugier dans un restaurant en raison des gaz lacrimogènes utilisés. Ce dernier a confié à Sky Sports que "l'organisation autour et dans le stade est indigne d'une finale de Ligue des champions. Utiliser des gaz lacrymogènes dans des zones avec des enfants et des fans non impliqués est dangereux".

36 minutes de retard

La finale de la Ligue des champions a été retardée de 36 minutes car les supporters de Liverpool n'ont pas pu pénétrer dans le sol à Paris, avec d'énormes files d'attente qui se forment dans les rues entourant le stade. Plusieurs centaines supporters de Liverpool ont forcé un barrage de police aux abords du stade de France.

Des images de fans escaladant les grilles fermées ont aussi circulé. On y voit les stewards complètement dépassés, sans savoir si les supporters entrés de cette façon dans l'enceinte de Saint-Denis étaient ou non munis d'un ticket. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour dissuader et garder les supporters à l'extérieur du stade.

La Préfecture de police a communiqué à propos des problèmes de filtrage: tentative de pénétration de supporters, qui ont forcé au niveau du premier filtrage. Le filtrage du stade de France est étanche. RMC Sport a pu constater des disfonctionnements dans le filtrage aux abords du stade.