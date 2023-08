Indice UEFA: les Pays-Bas creusent déjà un écart sur la France

En faisant le plein de victoires cette semaine, les Pays-Bas ont pris de l'avance sur la France au classement de l'indice UEFA qui a son importance pour la saison 2025-2026 de la Ligue des champions.

La saison ne fait que commencer, mais attention. Après les résultats des troisièmes tours de qualification en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, les Pays-Bas (5e, 53.600) ont creusé un écart sur la France (6e, 52.081) au classement de l'indice UEFA.

Les Néerlandais profitent d'un 100% de victoires cette semaine: 0-3 pour Twente face au Riga FC (Lettonie) et 2-0 pour l'AZ Alkmaar contre le FC Santa Coloma (Andorre) jeudi en C4; 1-3 pour le PSV contre Sturm Graz (Autriche) mardi soir en C1.

L'enjeu est important: la 5e place à l'indice UEFA permet d'avoir trois clubs directement qualifiés pour la phase de championnat de la Ligue des champions 2025-2026 et une quatrième équipe au troisième tour. Pour le 6e, c'est 2+1. Les résultats de la saison en cours n'ont cependant aucune influence sur l'édition 2024-2025, pour laquelle la France aura bien quatre clubs (3+1) dans la compétition reine.

Le Portugal dévisse

Cette saison risque d'être difficile pour la France en ce qui concerne l'indice UEFA. Pour chaque pays, le total de points rapportés chaque semaine de coupes d'Europe est divisé par le nombre de clubs engagés dans toutes les compétitions européennes. Six pour la France, cinq pour les Pays-Bas. Un système qui donne donc plus de poids à chaque victoire néerlandaise. Mais il a aussi pour conséquence de plomber le Portugal (6e, 47.316), qui compte déjà deux clubs éliminés sur six (Vitória SC et Arouca en Ligue Europa Conférence).

Malgré son élimination de la Ligue des champions, l'OM a tout de même rapporté à la France l'équivalent d'une victoire 2-1 car l'UEFA ne prend pas en compte les tirs au but. La contre-performance prive toutefois la France des points liés à la participation à la phase de groupes de la C1.