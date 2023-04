Inter-Benfica: les Intéristes accrochés mais qualifiés en demies pour un bouillant derby

Une semaine après sa victoire à l'aller (2-0), l'Inter Milan a confirmé ce mercredi en quart de finale retour de la Ligue des champions malgré son nul contre le Benfica Lisbonne (3-3). Les hommes de Simone Inzaghi affronteront l'AC Milan pour une place en finale.

José Mourinho sur le banc. Une défense de tauliers avec Maicon, Lucio, Samuel et Chivu, sans oublier Julio César en dernier rempart. Les patrons Esteban Cambiasso et Javier Zanetti à la récupération. Le magicien Wesley Sneijder en chef d’orchestre. Et puis une ligne d’attaque cinq étoiles composée de Goran Pandev, Samuel Eto’o et Diego Milito. En 2010, l’Inter Milan remportait la troisième Ligue des champions de son histoire. Avec un 2-0 collé au Bayern Munich en finale. Treize ans plus tard, le peuple nerazzurri rêve de revivre ces émotions.

Les hommes ont changé, le contexte aussi, mais la réalité est bien là : en galère en championnat, l’Inter a trouvé avec la Ligue des champions une bouffée d’oxygène inattendue cette saison. Voilà les hommes de Simone Inzaghi en demi-finales. Avec un duel formidable à venir face à l’AC Milan le mois prochain. Une semaine après leur victoire au Portugal (2-0), ils ont assuré l'essentiel ce mercredi contre Benfica en quart de finale retour. Chez eux, ils se sont contentés d'un nul 3-3 synonyme de qualification, alors qu'ils menaient 3-1 avec des réalisations de Nicolò Barella (déjà buteur à l’aller), Lautaro Martinez (qui restait sur dix matchs sans marquer) et Joaquín Correa (sur un petit bijou).

Une demie pour oublier les soucis de la Serie A

Dernier club italien à avoir soulevé la C1, l’Inter connaît décidément un exercice 2022-2023 pour le moins particulier. En Serie A, les coéquipiers d’Andre Onana ont glissé à la cinquième place, hors du top 4 qualificatif pour la Ligue des champions. D’un point de vue sportif comme financier, rater la plus prestigieuse des compétitions serait une énorme désillusion et marquerait probablement la fin du bail de Simone Inzaghi, sur le banc depuis l'été 2021. Sur le gril après des faux-pas à répétition, l’ancien attaquant sait qu’il peut réaliser quelque chose d’immense sur la scène européenne.

A Giuseppe Meazza, son équipe a rapidement rassuré son public en ouvrant le score sur une inspiration de Barella, avec une magnifique frappe enroulée du gauche sous la barre (14e). Dans une partie rythmée, les Portugais ont eu le mérite de ne pas baisser les bras et de revenir sur une tête de Fredrik Aursnes à la réception d’un centre de Rafa Silva (37e). Mais l’Inter a su accélérer au bon moment. Lautaro Martinez s’est appliqué pour reprendre un bon centre de Federico Dimarco (65e), puis Correa a tué tout suspense d’une jolie frappe du droit (78e), deux minutes après son entrée en jeu. Pour Benfica, les buts d'Antonio Silva (86e) et Petar Musa (90e+5) sont arrivés trop tard pour espérer créer l'exploit.

Côté Inter, il faudra élever encore le niveau pour sortir l’AC Milan de Mike Maignan et Olivier Giroud, et gagner le droit de disputer la finale. Mais qu’en disent les statistiques ? Il y a déjà eu trois affrontements entre l’Inter et Milan cette saison : les Rossoneri ont remporté la première manche (3-2) en championnat début septembre, puis l’Inter a pris sa revanche en janvier en gagnant la Supercoupe d’Italie (3-0) et en s'imposant à son tour en Serie A (1-0) en février. Autrement dit, tout est ouvert.