Juve-PSG: "On gérait le match", Marquinhos regrette le dénouement

Vainqueur de la Juventus Turin (2-1) mercredi en Ligue des champions, le PSG a terminé deuxième de son groupe en raison du large succès du Benfica Lisbonne face au Maccabi Haïfa. Capitaine parisien, Marquinhos a reconnu que l'équipe a "géré" la fin de match, regrettant le dénouement final.

Vainqueur de la Juventus Turin (2-1) ce mercredi, le PSG a malgré tout terminé à la deuxième place de son groupe de Ligue des champions car le Benfica Lisbonne a étrillé le Maccabi Haïfa (6-1). Qualifié pour les huitièmes de finale, le club parisien pourrait rapidement retrouver un grand d'Europe comme le Real Madrid ou le Bayern Munich.

Avant la rencontre, le PSG disposait à son avantage d'une différence de quatre buts face au Benfica Lisbonne. Les deux clubs n'avaient pas réussi à se départager par deux fois (1-1). Grâce à une dernière réalisation dans le temps additionnel (90+2e), le club portugais a recollé à la différence générale (+9) mais est passé devant grâce au nombre de buts inscrits à l'extérieur. "On n'avait pas compris, on gérait le match, on savait que c'était important de gagner. On savait qu'il y avait 1-1 à la mi-temps et qu'ils ont marqué rapidement après la pause, a indiqué Marquinhos. En fin de match, je ne savais pas qu'il y avait 5-1 et 6-1. Après, c'était trop tard pour essayer d'aller chercher ce but qu'il fallait."

"Cela fait beaucoup de temps que je suis ici et il y a toujours un petit truc"

"Ils ont réussi, ils ont fait leur travail. Nous, on a fait notre travail aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a nos forces, on va jouer avec les avantages qu'on a et tenter de cacher les désavantages qu'on a, a poursuivi Marquinhos. Cela fait beaucoup de temps que je suis ici, il y a toujours un petit truc mais il faut savoir jouer avec. On a des grands joueurs, ça va être difficile comme ça l'a toujours été, même en terminant premier."

De son côté, Christophe Galtier a regretté notamment des "détails", dont l'absence de temps additionnel lors du match entre le PSG et le Maccabi Haïfa la semaine dernière (7-2), décrivant au final une situation "irrationnelle".

Toujours invaincu depuis le début de saison, le PSG a encore deux matchs avant la Coupe du monde pour prolonger sa belle série avec un déplacement dimanche à Lorient avant la réception d'Auxerre la semaine suivante. En attendant, l'adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue des champions sera connu ce lundi.