PSG: Galtier agacé par l’absence de temps additionnel face à Haïfa après la perte de la première place

Ce mercredi soir, le PSG a perdu sa place de leader du groupe H en Ligue des champions au profit du Benfica Lisbonne à cause du nombre de buts inscrits à l’extérieur. S’il admet une situation "irrationnelle", Christophe Galtier regrette amèrement l’absence de temps additionnel lors de PSG-Maccabi Haïfa (7-2), la semaine dernière.

Pour établir le classement entre le PSG et le Benfica Lisbonne, il a fallu aller jusqu’au 7e critère prévu dans le règlement de l’UEFA. À égalité parfaite à la tête du groupe H (nombre de points, différence de buts particulière et générale, buts marqués, buts encaissés…), les Parisiens et les Portugais ont seulement été départagés au nombre de buts marqués à l’extérieur sur l’ensemble de la phase de poules. Au final, c'est bien le Benfica qui termine en tête.

En conférence de presse, Christophe Galtier a cependant soulevé une petite injustice: alors que le Benfica Lisbonne a pu inscrire un sixième but décisif dans le temps additionnel ce mercredi soir contre le Maccabi Haïfa (1-6), le match de la 5e journée entre les Israéliens et les Parisiens s’était arrêté à la 90e minute pile, l’arbitre souhaitant abréger les souffrances de l’adversaire du PSG, balayé 7-2

Un seul but contre le Maccabi Haïfa aurait tout changé

"Je crois que ce soir, c'était irrationnel. Mais je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. En menant 7-2 la semaine dernière, on s’est arrêté de jouer à la 90e minute. C’est aussi ça les détails", a déploré le coach parisien en conférence de presse. Effectivement, un seul but en plus aurait suffi au PSG pour être devant le Benfica à la différence de buts générale et s’éviter cette décision au nombre de buts marqués à l’extérieur.

"Un autre détail, c’est aussi d’avoir concédé trop de buts sur des coups de pied arrêtés dans cette compétition, et si on en avait pris un de moins, on serait en 8e de finale avec la première place, a aussitôt tempéré Galtier. Évidemment qu’on connaissait ce règlement et qu’il y avait cette éventualité de perdre une place sur le nombre de buts marqués à l’extérieur. Jusqu’à la 90e, on était premiers. A la 92e, on se retrouve second. Bravo au Benfica, ils ont fait une grande performance. On va attendre sereinement le tirage, mes joueurs ont fait le travail et ont été très sérieux dans cette Ligue des champions."