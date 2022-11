Juve-PSG: le résumé de la victoire de Paris... qui échoue à la deuxième place

Parce que Benfica a gagné 6-1 sur la pelouse du Maccabi Haïfa, la victoire 2-1 du PSG contre la Juventus, mercredi soir, n'a pas suffi pour finir en tête du groupe H de la Ligue des champions.

Paris a gagné pour la première fois de son histoire à Turin... mais pas avec suffisamment de buts. En s'imposant 1-2 sur la pelouse de la Juventus, mercredi soir, le Paris Saint-Germain a cru terminer en tête du groupe H de la Ligue des champions. Mais parce que Benfica a complètement surclassé le Maccabi Haïfa dans le même temps (1-6), et parce que le club portugais a marqué plus de buts à l'extérieur malgré une égalité parfaite au classement, le PSG échoue à la deuxième place de la poule. Un tirage au sort difficile pour les huitièmes de finale est donc à craindre.

"Ce n'est pas grave, on est qualifiés, a réagi Kylian Mbappé au micro de RMC Sport. On est venus faire le travail, ça ne suffit pas. On va regarder le tirage et on jouera pour gagner".

Homme du match, Kylian Mbappé a été décisif par deux fois. D'abord en ouvrant le score (13e) sur le premier tir parisien du match et ce qui constitue le 40e but de sa carrière dans la compétition. Puis en étant passeur décisif pour le but de la victoire, inscrit par Nuno Mendes (69e). Remplaçant au coup d'envoi, le latéral portugais venait de remplacer Juan Bernat.

Aucun "clean sheet" en six matchs

La Juventus, pourtant décimée par les blessures et contrainte de jouer avec des joueurs inexpérimentés au plus haut niveau (Miretti, Gatti, Fagioli), a su revenir à 1-1 et tenir ce score durant une demi-heure grâce à son capitaine Leonardo Bonucci (39e). Le PSG n'aura donc pas préservé ses cages la moindre fois au cours de cette phase de groupes. Il a même failli encaisser une deuxième égalisation sur un ballon mal repoussé par Gianluigi Donnarumma (78e).

Au-delà du résultat, Paris a déçu. Sur le plan défensif, la Juve a eu l'opportunité de tenter de nombreuses fois sa chance. Elle a aussi su déployer une pression importante à plusieurs reprises. En attaque, les occasions ont été maigres. En l'absence de Neymar, suspendu, Carlos Soler n'a pas su répondre présent. Ce qui explique sa sortie à la 68e minute pour Hugo Ekitike. Autre ombre au tableau: Fabian Ruiz a dû sortir sur blessure en première période.

En huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain va donc affronter l'un des premiers des autres groupes (SSC Napoli, FC Porto, Bayern Munich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City). Le tirage au sort est prévu lundi 7 novembre (12h00).