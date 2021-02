Lazio-Bayern: la boulette de Musacchio qui profite à Lewandowski

Robert Lewandowski a profité d'une énorme erreur de la défense laziale pour inscrire le premier but du match pour le Bayern Munich à Rome, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2).

La Lazio s’est compliquée la tâche contre le Bayern Munich (en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2). Alors que les Bavarois avaient mis le pied sur le ballon et commençaient à pousser dans le camp italien, le défenseur Musacchio, arrivé cet hiver à Rome, leur a livré l’ouverture du score sur un plateau avec une mauvaise passe en retrait pour Pepe Reina, lequel n’a pas pu se saisir du ballon.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Le gardien vétéran a vu surgir devant lui Robert Lewandowski, très réactif pour anticiper la passe et marquer de près son quatrième but de la saison en Ligue des champions (9e). Le Polonais s’est ainsi parfaitement racheté après être passé au travers quelques instants plus tôt sur un centre parfait de Joshua Kimmich (8e).

La Lazio facilite la tâche d'un Bayern fragilisé

Un peu fragilisé récemment, le Bayern Munich entre en piste en huitième de finale de Ligue des champions contre la Lazio à Rome avec l'ambition affichée de conserver son titre. Un exploit accompli seulement par le Real Madrid dans l'ère moderne.

Le Bayern, invaincu depuis 17 rencontres dans la compétition reine (16 victoires, un nul), arrivedans la peau du favori face à une équipe qui retrouve ce stade de la compétition après 20 ans d'absence. Mais le "Rekordmeister" de Robert Lewandowski est actuellement diminué par les blessures (Tolisso, Gnabry, Douglas-Costa), le Covid-19 (Pavard, Müller), et la fatigue d'un effectif sur-sollicité depuis des mois.