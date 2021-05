Le logo de la Ligue des champions va (un tout petit peu) changer

Si l’UEFA a traversé une forte zone de turbulence avec le projet avorté de la Super League, elle planche aussi sur l’avenir avec l’annonce d’une nouvelle formule de la Ligue des champions pour 2024 et, de façon beaucoup plus anecdotique, un probable changement de logo cette année. Le visuel a fuité et été révélé dimanche sur le site Footy Headlines. Mais les changements ne sont pas flagrants.

La Ligue des champions fait peau neuve. Pour la formule, il faudra patienter jusqu’à 2024. Après avoir dû faire face à la tempête "Super League", un projet de ligue semi-fermée lancé par 12 grands clubs européens avant d’être avorté en quelques heures, l’instance européenne a annoncé la refonte de la compétition reine pour la saison 2024-2025. Pour ce qui est du logo, le changement, ou plutôt l'évolution, est pour cette année, révèle Footy Headlines.

Le logo de la Ligue des champions © footyheadlines.com

Pas de révolution

Le site spécialisé dans les maillots de clubs révèle ce dimanche ce qui devrait être le futur logo de la C1 à partir de la saison prochaine. Il ne faut pas s’attendre à une révolution. On peut même dire que le visuel est identique au précédent à l’exception de la taille de la police de "LEAGUE", plus grande et désormais à la même dimension que "CHAMPIONS." Comme quoi, même sur le terrain, le foot est toujours une affaire de détail.