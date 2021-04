Ligue des champions: 36 clubs, mini-championnat... le projet de réforme va être adopté

Dans les tuyaux depuis un moment, la mise à jour de la Ligue des champions devrait être actée lundi prochain, selon L'Equipe. Cette refonte, qui sera appliquée à partir de la saison 2024-25, sera favorable aux clubs français, qui auront trois représentants directement qualifiés.

Cette fois, c’est la bonne: la Ligue des champions new look va être définitivement actée. Le projet de réforme de la plus grande des compétitions européennes, secret de Polichinelle depuis plusieurs semaines déjà, va être adopté lundi prochain par le comité exécutif de l’UEFA, assurent ce vendredi Marca, Sport et nos confrères de L’Equipe.

Annoncée à plusieurs reprises, la mise à jour de la C1 qui sera activée lors de la saison 2024-25, ne devrait plus connaître de retard. L’Association des clubs européens (ECA) et la commission des compétitions de clubs de l’UEFA se sont rangés vendredi du côté de la Confédération européenne, qui va ainsi pouvoir officialiser le futur format de la compétition, dénoncé dans une lettre ouverte par des groupes de supporters européens qui craignent l’accroissement des inégalités "entre les riches et les autres".

Fin des poules traditionnelles, la France grande gagnante

Cette refonte sera plutôt favorable à la France puisque trois clubs français, voire quatre, seront qualifiés d’office parmi les 36 équipes (contre 32 actuellement) sur la ligne de départ, réparties dans quatre chapeaux de neuf clubs qui s’affronteront lors d’un mini-championnat. Cette nouvelle mouture sonnera donc la fin des poules traditionnelles. Chaque équipe devrait jouer 10 matchs contre dix adversaires différents, une formule synonyme d’exposition médiatique accrue et donc de droits TV gonflés, avant de basculer dans la phase à élimination directe à partir des huitièmes de finale.

À partir de 2024-2025, les formules de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence – la petite dernière créée par l’UEFA – seront calquées sur cette Ligue des champions nouvelle, avec un mini-championnat de 32 équipes et seulement six ou huit rencontres avant que ne débute les huitièmes de finale.

