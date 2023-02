"Le PSG rêve petit", "une honte"... Rothen et Petit sans pitié avec Paris après la défaite face au Bayern

Jérôme Rothen et Emmanuel Petit sont revenus dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC sur la contre-performance des Parisiens, battus 1-0 par le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Pour Jérôme Rothen, le PSG devrait songer à changer de devise. Au lendemain de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-0), en huitième de finale aller de la Ligue des champions, notre consultant s’est dit très agacé par la copie livrée au Parc des Princes par les hommes de Christophe Galtier.

Petit : "C’est la quête de l’image plus que du résultat"

"Est-ce que c’est honteux ? Oui, pour le club, pour ce que doit représenter le club en Coupe d'Europe. Le club a un slogan : ‘Rêvons plus grand’. Mais on rêve de moins en moins. Paris rêve petit. C’est la même chose chaque année. Pourtant on se dit à chaque fois que ça ne peut pas être pire… J’avais envie d’être optimiste mardi, je voulais voir une équipe conquérante et insouciante. Tu peux perdre un match, tu peux tomber sur plus fort. Mais je suis tellement déçu. J’ai honte. Au Parc des Princes, devant ton public, avec un tifo fantastique, tu commences le match avec un dispositif tactique tiré par les cheveux et il ne se passe rien", a-t-il commenté dans son émission "Rothen s’enflamme" ce mercredi sur RMC.

"C’est pire qu’un match de Coupe de France, a-t-il insisté. Tu t’appelles le PSG et tu veux gagner la Ligue des champions en jouant comme ça ? Je suis fâché contre Galtier qui envoie un message négatif à son équipe. Il faut montrer du caractère dans ces matchs. Il y a eu 70 minutes honteuses pour les ambitions de ce PSG. Ce n’est pas possible."

Une analyse partagée par Emmanuel Petit : "Tu as la gueule de bois ce matin, tu es la risée dans la presse européenne. Beaucoup de médias européens rigolent de la performance du PSG. Je me pose sérieusement des questions. C’est une honte par rapport au projet qu’on essaie de nous vendre. Le PSG se trompe d’objectifs depuis des années. C’est la quête de l’image plus que du résultat. Le PSG ne peut pas se résumer seulement à Kylian Mbappé. On peut aussi citer les absents du côté du Bayern. On peut parler de problèmes de gestion sportive à Paris, tout en demandant à la direction : c’est quoi votre objectif ? Vendre des maillots ou avoir un palmarès européen ?"

Le match retour entre le Bayern et le PSG est programmé le 8 mars prochain, à Munich (21h sur RMC Sport).