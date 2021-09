Ligue des champions - Leipzig: pourquoi Nkunku est-il si fort?

En progression constante depuis son arrivée à Leipzig en 2019, le Français Christopher Nkunku, pur produit de la formation du PSG, s’affirme comme l’atout majeur du RB Leipzig de Jesse March, qui affronte le Club Bruges ce mardi (21h), en Ligue des champions.

Christopher Nkunku est l’homme fort d’un RB Leipzig longtemps moribond en ce début de saison. L’ancien parisien, qui se rêvait capitaine d’un PSG des Galactiques dans le plus grand des secrets, pourrait bien faire de l’ombre à ses anciens coéquipiers le 19 octobre prochain, lorsqu’il leur rendra visite au Parc des Princes, en Ligue des champions.

En huit matches, toutes compétitions confondues, ce pur produit de la formation du Paris Saint-Germain, qui arrive à maturité à 23 ans, a déjà marqué six fois et a été directement impliqué sur quatre autres buts, toutes compétitions confondues.

Après avoir tenté de réveiller son équipe contre Manchester City, en vain, avec un triplé de toute beauté, Nkunku a livré samedi dernier, en Bundesliga, l’un de ses meilleurs matches à Leipzig depuis qu’il est arrivé en Allemagne en 2019, inscrivant deux buts, dont un chef d’oeuvre de coup-franc direct. Il a aussi délivré une passe et provoqué un pénalty.

"Intelligent, rapide et incisif", selon son entraîneur Jesse Marsh, qui l’a repositionné en attaquant pur et profite de sa vitesse, Nkunku est actuellement en état de grâce.

"Nkunku, il a un style"

"Il vient d'avoir un mois exceptionnel, et il a encore une marge de développement, il peut devenir encore un meilleur joueur, mais c'est un joueur clé pour nous, c'est certain", s’est enthousiasmé le coach du RB Leipzig lundi, en conférence de presse, à la veille d’un rendez-vous très importante contre Bruges (ce mardi à 21h), en Ligue des champions.

Tous les yeux seront braqués sur Nkunku à l’occasion de cette rencontre, et peut-être même ceux du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. "Drôle de dame" de l'After Foot pour l'Allemagne, "Polo Breitner", s’étonne d’ailleurs que le joueur n’ait pas encore été testé avec les Bleus. Grand vainqueur de la préparation estivale du RB Leipzig, apparu plus affûté que jamais, notamment du haut du corps, Christopher Nkunku est en passe de remporter un pari qui n’était pas gagné d’avance.

"Chaque année, quand tu fais le onze de départ théorique, il n’est jamais là. Et en fait, il joue quasiment tous les matches, constate avec admiration "Polo Breitner". C’est une sacrée performance, car il y a une grosse concurrence au milieu. Nkunku, il a un style. Il peut jouer à différents postes, c’est un véritable milieu offensif, il est extrêmement polyvalent et de plus en plus efficace."

"Le Français est en super forme", s'est exclamé le quotidien Bild. "C'est l'un des rares joueurs réguliers au top niveau. Plus rapide, plus dangereux devant le but, simplement meilleur: c'est un nouveau Nkunku!" Contre le leader du championnat belge, Club Bruges, les Allemands compteront sur le nouveau Nkunku.