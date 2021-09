PSG-Manchester City: Donnarumma, le "bizuth" de la Ligue des champions

S’il participe au choc entre le PSG et Manchester City, ce mardi (21h, sur RMC Sport), Gianluigi Donnarumma (22 ans) jouera le premier match de Ligue des champions de sa carrière.

La question n’est pas encore tranchée et sera officialisée peu de temps avant le coup d’envoi. Mais Gianluigi Donnarumma (22 ans) pourrait bien participer au choc entre le PSG et Manchester City, ce mardi (21h, sur RMC Sport). Recruté libre l’été dernier après la fin de son contrat à l’AC Milan, le gardien italien doit composer avec la grosse concurrence de Keylor Navas, titulaire indiscutable au poste depuis deux ans à Paris.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Manchester City en Ligue des champions

Depuis son arrivée, "Gigio", héros du dernier Euro remporté avec l’Italie, n’a disputé que deux matchs de Ligue 1 (contre Clermont et Lyon). Son faible temps de jeu inquiète l’Italie qui anticipe déjà un potentiel retour au pays l’été prochain si la situation perdurait. Mais selon L’Equipe, il pourrait être titularisé ce mardi contre les Anglais après avpir été remplaçant à Bruges (1-1). Si tel est le cas, il disputera alors le premier match de sa carrière en Ligue des champions. Donnarumma évolue pourtant au haut niveau depuis un bon moment puisqu’il est devenu le plus jeune gardien à disputer un match de Serie A à 16 ans et 8 mois en 2015 avec l’AC Milan.

Mais il n’a jamais connu le grand frisson européen avec les Lombards. Il a quitté le club, l'été dernier, au moment où celui-ci venait justement de se qualifier pour la Ligue des champions après la deuxième place décrochée en Serie A la saison dernière. En six ans, l’international italien (36 sélections) a disputé 251 matchs avec Milan, dont 22 en Europe. Ce n’était que de la Ligue Europa avec deux éliminations en 8es de finale face à des clubs anglais comme parcours de référence (en 2017-2018 face à Arsenal, en 2021-2022 face à Manchester United).

Navas compte 61 matchs en C1

A titre de comparaison, Keylor Navas compte 61 apparitions en Ligue des champions (dont 22 avec le PSG), qu’il a remportée à trois reprises (2016, 2017 et 2018). Il a découvert l’épreuve sur le tard avec le Real Madrid (à près de 28 ans). Lundi, le Costaricien a débuté la séance d’entraînement avec les joueurs de champ pendant que les gardiens effectuaient des exercices spécifiques au poste. Il regardera encore peut-être de loin - depuis le banc - son jeune concurrent débuter dans le but, ce mardi soir.