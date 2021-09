RB Leipzig: la nouvelle masterclass de Nkunku, en état de grâce face au Hertha Berlin

Après son triplé face à Manchester City en Ligue des champions, le milieu de terrain du RB Leipzig Christopher Nkunku a activement participé au carton de son équipe face au Hertha Berlin 6-0, samedi lors de la 6e journée de Bundesliga. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'ancien joueur du PSG, énorme, est impliqué sur quatre buts.

Deux buts, une passe décisive et un penalty obtenu: Christopher Nkunku, l'attaquant français de Leipzig, a été l'homme du jour samedi en Bundesliga, permettant au RB de lancer enfin sa saison en écrasant le Hertha Berlin 6-0. Simultanément, l'ex co-leader Wolfsburg a été battu à Hoffenheim (3-1) et stagne à 13 pts, laissant le Bayern (16 pts) désormais seul en tête après six journées, au lendemain de sa victoire 3-1 chez le promu Fürth.

Dortmund, qui compte 12 points, peut rester la seule équipe au contact du "Rekordmeister", à condition de s'imposer en soirée (18h30) à Mönchengladbach. Versé dans le groupe du PSG et de Manchester City en Ligue des champions, le RB avait complètement manqué son entame de saison, avec une seule victoire en championnat sur les cinq premières journées.

Nkunku, l'attaquant de 23 ans formé au Paris SG, avait bien tenté de réveiller les "Taureaux Rouges" endormis, avec un triplé somptueux contre Manchester City le 15 septembre en C1, mais le RB s'était incliné 6-3 et l'exploit du Français était passé un peu inaperçu. Samedi, l'ex-international Espoir a écrasé le Hertha de toute sa classe. A quatre reprises, il a été lancé en profondeur et s'est retrouvé seul face au gardien: il a gagné son premier duel (1-0, 16e), a perdu le suivant, n'a pas cadré son troisième tir, et finalement été fauché dans la surface pour sa dernière tentative, donnant à son coéquipier Emil Forsberg l'occasion de marquer le pénalty du 4-0.

Ovationné par le public

Entretemps, sur un contre mené à gauche, il avait centré pour offrir sur un plateau à Yussuf Poulsen le ballon du 2-0. Puis il a conclu son gala par un petit chef d'oeuvre: un coup franc direct parfaitement enroulé au dessus du mur et fiché dans la lucarne du malheureux Alexander Schwolow (5-0, 70e). Son entraîneur Jesse Marsch l'a sorti peu avant la fin, afin qu'il reçoive l'ovation méritée des 25.000 spectateurs (limite Covid) de la Red Bull Arena de Leipzig.

Le RB Leipzig a eu beaucoup de mal à digérer les départs à l'intersaison de plusieurs de ses atouts majeurs, dont son entraîneur star Julian Nagelsmann parti à Munich, avec deux de ses meilleurs joueurs, le défenseur central des Bleus Dayot Upamecano, et le poumon autrichien du milieu de terrain Marcel Sabitzer. Ces trois points lui permettent de s'extirper enfin du bas de tableau, pour remonter provisoirement en dixième position avec sept points. Et sans doute d'avoir enfin le match référence qui lui faisait défaut depuis le mois d'août. Battre le Hertha Berlin ne fera toutefois pas oublier que cette équipe, demi-finaliste de la Ligue des champions 2020 avec Nagelsmann, a été nettement surclassée cette saison par les gros gabarits: la défaite 4-1 à domicile contre le Bayern a fait mal, d'autant qu'elle a été suivie du 6-3 de Manchester City.

Mercredi, la Red Bull Arena reçoit le FC Bruges, la seule équipe du groupe de Ligue des champions théoriquement à la portée du RB. Une victoire remettrait les Saxons dans la course avant le déplacement à Paris le 19 octobre.