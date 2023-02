Leipzig-Manchester City: un nul logique pour un match à deux visages

Manchester City a été tenu en échec sur la pelouse du RB Leipzig (1-1), mercredi soir pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les buts ont été inscrits par Riyad Mahrez (27e) et Josko Gvardiol (70e).

Un score logique pour un match dans lequel chaque équipe a remporté une mi-temps. Le RB Leipzig et Manchester City ont fait 1-1, mercredi soir à la Red Bull Arena pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Vingt-quatre heures après le festival à Anfield avec la victoire renversante 5-2 du Real Madrid contre Liverpool, la première période de cette rencontre était franchement pénible à suivre. À qui la faute? Au RB Leipzig d'avoir joué la carte de la prudence à outrance? À Manchester City, incapable de produire plus de spectacle (sept tirs, deux cadrés) malgré 74% de possession? Au public, complètement endormi?

Après une récupération haute de Jack Grealish, l'homme en forme côté anglais, l'inspiration de Riyad Mahrez a heureusement brisé l'ennui à la 27e minute. En se faufilant plein axe, l'international algérien a marqué son 3e but européen de la saison, le 20e de sa carrière.

Haaland hors-sujet

Mais après 45 minutes totalement maîtrisées par Manchester City, qui n'a concédé qu'un seul tir, un deuxième match s'est ouvert après la mi-temps. Leipzig est revenu avec des intentions résolument plus offensives, symbolisées par la sortie du très défensif arrière droit Lukas Klostermann pour le piston Benjamin Henrichs. En dix minutes, l'ancien Monégasque s'était déjà procuré deux occasions de but. Les bonnes situations se sont ensuite enchaînées pour le club allemand.

Jusqu'à ce que Josko Gvardiol se propulse dans les airs pour égaliser sur corner (70e). C'est la deuxième fois que le défenseur de 21 ans, révélation croate du Mondial au Qatar, trouve le chemin des filets dans la compétition. Son but survient juste après une frappe complètement ratée d'Erling Haaland, fantomatique et dont la meilleure action aura été son déplacement-leurre sur l'ouverture du score. De quoi alimenter un peu plus les débats sur son apport dans l'équipe de Pep Guardiola.

Le match retour est prévu mardi 14 mars à l'Etihad Stadium. D'ici là, Christopher Nkunku aura peut-être retrouvé sa place de titulaire. L'attaquant français, de retour de blessure, a dû se contenter d'une demi-heure de jeu.