Manchester City: "Il s'est trompé de club", malgré ses statistiques, Haaland ciblé par les critiques

Malgré ses statistiques affolantes, Erling Haaland (22 ans) suscite toujours des doutes en Angleterre, notamment chez Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool désormais consultant sur Sky Sports.

Les 25 buts en 19 matchs de Premier League d’Erling Haaland (22 ans) ne suffisent pas encore à balayer un certain scepticisme autour du Norvégien. L’attaquant est resté muet dimanche lors de la défaite de Manchester City sur le terrain de Tottenham (1-0) et cela suffit pour interroger Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool désormais consultant à succès sur Sky Sports News. Selon lui, l’ancien joueur du Borussia Dortmund montre ses limites dans ce genre de rencontres où son profil ne permet pas à ses partenaires de le trouver.

"Je pense que nous n'avons vu que 60% d'Erling Haaland, estime l’Anglais. Il vient d'un championnat de contre-attaque (la Bundesliga, ndlr). Vous avez vu son rythme effréné là-bas - nous ne le voyons pas ici. Il a peut-être choisi le mauvais club pour tirer le meilleur parti de lui."

"City est une équipe moins bonne avec Haaland"

"Nous ne voyons pas tout de Haaland, poursuit Carragher. City a marqué le même nombre de buts que la saison dernière. Il en a mis 25 mais City dans l'ensemble a marqué le même nombre. Ils en ont encaissé plus et sont plus faciles à contre-attaquer maintenant. Ils sont une équipe différente - et moins bonne - avec Haaland dans l'équipe. Ce n'est pas sa faute. City ne jouera pas un football sans répit. Ce n'est pas la façon de Pep Guardiola. Ses joueurs n’ont pas l'énergie ou le pouvoir de jouer de cette façon - ils construisent lentement, repoussent l'opposition dans leur surface et jouent à partir de là.

"Quand ils perdent le ballon, ils le récupèrent rapidement et maintiennent l'équipe adverse coincée, conclut-il. Haaland a marqué 25 buts en championnat et beaucoup d'entre eux sont inscrits dans la surface. Mais nous ne regardons pas l’ensemble de ce que le joueur peut faire à cause de l'équipe qu'il a rejointe."