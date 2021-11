Leipzig-PSG: but de Nkunku puis penalty concédé... le début de match catastrophique des Parisiens

Le PSG a concédé l'ouverture du score dès la 8e minute de jeu, sur une tête de son ancien joueur Christopher Nkunku. Dans la foulée, le club de la capitale a concédé un penalty, qui a toutefois été arrêté par Gianluigi Donnarumma.

Le PSG est complètement passé à côté de son entame de match. En onze minutes face au RB Leipzig, mercredi soir pour la 4e journée de la Ligue des champions, le club de la capitale a bien failli être mené de deux buts. Heureusement pour les Parisiens, Ginaluigi Donnarumma a sauvé les meubles.

Tout a commencé seulement quelques secondes après le coup d'envoi, avec une grosse occasion allemande qui a nécessité un sauvetage sur la ligne. Même si l'arbitre avait finalement signalé un hors-jeu après coup, cette alerte sur la première action du match donnait le ton.

Nkunku a fait très mal

À la 8e minute, sur une relance parisienne, Angel Di Maria perd la possession avec unep asse mal assurée. André Silva récupère immédiatement sur l'aile gauche, déborde, puis envoie un centre fort et très long. Dans la surface, Christopher Nkunku, formé au PSG, se démène et parvient à placer sa tête pour ouvrir le score.

À peine deux minutes plus tard, Christopher Nkunku sème la pagaille dans la surface parisienne. Il s'effondre, mais André Silva prolonge l'action et se retrouve agrippé par Danilo Pereira. Fort logiquement, l'arbitre siffle penalty et adresse un carton jaune logique au milieu portugais pour cette faute grossière.

Son intervention a finalement peut-être évité un 2-0 qui semblait évident, car André Silva, qui a voulu se faire justice lui-même, a vu son penalty être détourné par Gianluigi Donnarumma.