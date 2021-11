Leipzig-PSG: Pochettino se laisse la possibilité de basculer à trois défenseurs en cours de match

Mauricio Pochettino a choisi de faire démarrer le PSG en 4-2-3-1 face au RB Leipzig, mais se laisse la possibilité de moduler son système tactique en 3-4-3. Il l'a expliqué au micro de RMC Sport 1.

Mauricio Pochettino ne s'est donc pas encore laissé tenter par la défense à trois axiaux. Le Paris Saint-Germain va débuter en 4-2-3-1 face au RB Leipzig, mercredi soir (21h) en Allemagne pour la quatrième journée de la Ligue des champions. Au micro de RMC Sport 1, l'entraîneur argentin a toutefois admis que la présence de Danilo Pereira au milieu, devant Marquinhos et Presnel Kimpembe, lui permettait de basculer en 3-4-3 pendant le match si besoin.

"Avec Danilo, on peut par moments passer à une ligne de trois défenseurs, a-t-il expliqué. Tout dépendra des circonstances du match. On va commencer avec deux centraux. On verra ce que fera l'adversaire. Leipzig est une équipe qui peut jouer en 5-3-2 ou en 5-2-3. On sera vigilant avec le ballon. Il faudra avoir une bonne possession".

"On a travaillé comme d'habitude"

Mauricio Pochettino a aussi été interrogé sur la titularisation de Georginio Wijnaldum, qui peine encore à satisfaire les attentes placées en lui. "Les nouveaux joueurs comme Wijnaldum ont besoin d'un temps d'adaptation, a répondu l'entraîneur parisien. Il est resté quatre ans à Liverpool, et il a fallu qu'il assimile les principes de jeu des Reds et maintenant il est dans une équipe avec des principes différents. Même si on doit gagner dans l'immédiat, c'est quand même un projet où tout le monde doit s'adapter. (...) En tout cas, je suis très content de lui".

Quant à la préparation tactique, l'ancien coach des Spurs a déclaré: "On a travaillé comme d'habitude, préparé le match avec minutie. On a toujours un plan de départ, mais l'adversaire le rend plus ou moins compliqué. On a confiance dans notre rendement et notre capacité à casser ce premier pressing".