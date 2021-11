Leipzig-PSG, les compos: Paris avec Di Maria et Donnarumma

Le PSG se déplace à Leipzig, ce mercredi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un match qui peut permettre aux joueurs de Mauricio Pochettino de se rapprocher des 8es de finale.

Confirmer au niveau comptable et proposer un spectacle plus séduisant. Le PSG se déplace à Leipzig avec une double mission, ce mercredi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). En tête du groupe A, le club de la capitale compte 1 point d’avance sur Manchester City et 3 points sur Bruges. Un nouveau succès contre les partenaires de Christopher Nkunku, derniers avec trois défaites au compteur, les rapprocherait fortement d’une qualification en 8es de finale.

>> Leipzig-PSG EN DIRECT

Et ce sera encore mieux si le spectacle est au rendez-vous. Car malgré un début de saison quasi parfait au niveau des résultats, l’équipe de Mauricio Pochettino peine à convaincre sur le terrain. Le coach argentin assure que son "plan de jeu" et ses "idées" sont en place, mais les prestations du PSG manquent d’épaisseur et de folie. Avec un effectif aussi impressionnant, l’exigence est maximale. Et tout le monde espère se régaler en regardant jouer les leaders de Ligue 1. Ce n’est pas le cas pour l’instant.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct Leipzig-PSG

Messi forfait, Mbappé et Di Maria titulaires

Pour tenter d’embellir le tableau, Paris va devoir composer sans Lionel Messi à la Red Bull Arena. L’attaquant argentin, touché aux ischio-jambiers et au genou, n’a pas fait le déplacement dans l’est de l’Allemagne. Le club de la capitale pourra en revanche compter sur Kylian Mbappé, de retour après avoir manqué la réception de Lille vendredi en Ligue 1 (2-1), et Angel Di Maria, qui était suspendu depuis le début de la campagne européenne et qui sera bien titulaire en Allemagne. Tout comme Gianluigi Donnarumma dans les buts et Danilo Pereira au milieu.

La compo du PSG:

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Wijnaldum, Danilo, Gueye, – Di Maria, Mbappé, Neymar

Remplaçants : Navas, Letellier, Icardi, Dagba, Kurzawa, Herrera, Diallo, Draxler, Kehrer, Dina Ebimbe

Le RB Leipzig avec André Silva

Du côté de Leipzig, le buteur portugais, André Silva est titulaire à la pointe de l'attaque ce mercredi soir, comme lors du match aller, mais avec cette fois-ci Emil Forsberg à ses côtés. Trois Français débutent également avec Christopher Nkunku, Nordu Mukiele et Mohamed Simakan.

Le onze de Leipzig : Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Laimer, Adams, Angelino - Nkunku, Silva, Forsberg.



Remplaçants : Haidara, Poulsen, Szoboszlai, Olmo, Moriba, Martinez, Novoa, Henrichs, Kampl.