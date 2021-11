Leipzig-PSG: "S'assumer", le film RMC Sport d'un match nul frustrant pour Paris

Découvrez "S'assumer", le film RMC Sport sur le match nul obtenu par le PSG face à Leipzig (2-2) mercredi soir lors de la 4e journée de la Ligue des champions. L'occasion de découvrir des images inédites de cette rencontre.

Nuit difficile pour les Parisiens. Sans génie, le PSG n’a pu obtenir mieux qu’un match nul sur la pelouse du RB Leipzig (2-2) mercredi soir lors de la 4e journée de Ligue des champions. Riche en buts et en rebondissements, cette soirée, RMC Sport vous la fait revivre avec S'assumer, son film-événement de 16 minutes (vidéo ci-dessus). L’occasion de découvrir des séquences inédites.

Comme souvent cette saison avec le PSG, on ne s’est pas ennuyé durant 90 minutes. Quinze jours après avoir battu les Allemands dans la douleur au Parc des Princes (3-2), les Parisiens, privés de Lionel Messi, blessé, ont une fois de plus terriblement souffert.

La frustration des Parisiens

Et à nouveau, le PSG a donné l'impression de ne pas s'assumer. À vouloir jouer la possession sans Marco Verratti, les hommes de Mauricio Pochettino se sont mis en difficulté face au redoutable pressing allemand. Le début du match a ainsi failli ressembler à un cauchemar éveillé. Après avoir encaissé but de Christopher Nkunku, le PSG doit à son gardien Donnarumma de ne pas être breaké dès le quart d’heure de jeu, l’Italien repoussant un penalty d’André Silva.

L’orage passé, le PSG revient et prend même l’avantage grâce aux deux premiers buts de Georginio Wijnaldum avec le maillot parisien. Mais à l’image de la faute de Presnel Kimpembe en toute fin de rencontre, ce PSG-là, laborieux dans le jeu et pas cohérent, ne méritait pas de gagner. Ce penalty vivement contesté par Hakimi, Danilo, Mbappé, Herrera, Marquinhos et même Donnarumma qui écopera d’un carton jaune, démontrera la frustration des Parisiens, jamais souverains cette saison. Prochain rendez-vous en C1, sur la pelouse de Manchester City le 24 novembre. Ce sera toujours sur RMC Sport 1.