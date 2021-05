Les anecdotes du coiffeur des stars, de Kanté à Pogba en passant par Mbappé

Barbier basé à Londres (Angleterre) depuis plusieurs années, "A STAR" coiffe de nombreuses stars du foot et des Bleus: Kanté, Pogba, Mbappé, Mendy, Mahrez, Zouma... Il se confie sur ses expériences avant la finale de Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea ce samedi, où bon nombre de joueurs des deux camps sont passés entre ses mains.

Ahmed Alsanawi, alias "A STAR", coiffe les plus grandes stars du championnat d’Angleterre depuis 2013, dans son salon de Londres (Angleterre) ou directement à leur domicile. De N’Golo Kanté à Riyad Mahrez, en passant par Paul Pogba, Eden Hazard, Benjamin Mendy, Harry Kane ou Kylian Mbappé, ce fan de Chelsea depuis tout petit – il s’est fait connaître dans le monde du foot pour avoir été le coiffeur attitré des Blues durant des années, introduit par John Terry – a offert ses services à de nombreux footballeurs internationaux, notamment de l’équipe de France.

Avant la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, ce samedi (21 heures), le barbier a livré à RMC Sport quelques drôles d’anecdotes sur les stars qui sont passées sous sa tondeuse et ses ciseaux, à commencer par Paul Pogba, que l’on sait amateur de coupes toutes plus étonnantes les unes que les autres.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir la finale de la Ligue des champions

"Kylian, il avait l’habitude d’une coupe de cheveux ennuyeuse"

"Le plus dur, c’est Paul, lâche d’emblée "A STAR". La coupe la plus compliquée a été celle qu’on a faite pour "Black Lives Matter". J’ai dû dessiner un poing sur son crâne, ça m’a pris plus d’une heure. C’était très difficile. En plus, il change toujours de coiffure. Tout le temps. Il n’a jamais de coupe simple. Je me souviens qu’en 2018, lorsque j’étais le coiffeur des Bleus pendant la Coupe du monde en Russie (il l'était également pour la sélection belge, ndlr), j’étais là toutes les semaines. Et là, Pogba avait une coupe très simple. C’était la première fois qu’il est resté simple. D’habitude, c’est décoloré, coloré… un truc de fou. Mais un truc de fou vraiment drôle."

"Pour Kylian, il avait l’habitude d’une coupe de cheveux ennuyeuse. Une taille de 0,5 millimètre. Et quand je l’ai rencontré à la Coupe du monde, je lui ai dit : « S’il te plaît, il faut faire quelque chose ». Et depuis, on a changé son look." Mais le plus "simple" à couper pour "A STAR", et c’est là loin d’être une surprise, aura été le milieu de terrain français des Blues, N’Golo Kanté. "N’Golo est très facile à coiffer. Une longueur de 0,5 millimètre partout", précise celui qui sera à coup sûr derrière Kanté, Kurt Zouma ou encore Tammy Abraham lors de City-Chelsea, tous passés sous ses mains expertes.