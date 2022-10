Liga: l’infirmerie continue de se remplir au Barça, qui perd Christensen et Kessié

Andreas Christensen et Franck Kessié rejoignent tous les deux l’infirmerie du FC Barcelone, a annoncé le club catalan ce mercredi. Aucune date de retour n’a été communiquée, alors que la liste des blessés continue de s’allonger pour les Blaugrana.



La rencontre contre l’Inter Milan a laissé des traces. Ce mercredi, au lendemain de la défaite du Barça sur la pelouse de l'inter Milan lors de la troisième journée de Ligue des champions (1-0), le Barça a annoncé les blessures d’Andres Christensen et de Franck Kessié, tous les deux présents sur la pelouse de Giuseppe Meazza mardi soir.

Le défenseur central danois, censé affronter l’équipe de France au Mondial dans un peu plus de sept semaines (le 26 novembre), souffre d'une entorse de la cheville gauche. Le Barça précise que la date de son retour dépendra de sa convalescence, tout comme Kessié, touché aux adducteurs.

Le secteur défensif décimé

La liste des blessés continue donc de s’allonger pour le Barça, notamment dans le secteur défensif. En plus de Christensen, Xavi doit également se passer de Jules Koundé (tendon d’Achille), Ronald Araujo (adducteurs) et Hector Bellerin (problèmes musculaires). Une bien mauvaise nouvelle, sachant que les Catalans, troisièmes de leur groupe à trois points de l’Inter et six du Bayern Munich, sont déjà dos au mur en Ligue des champions.