LIGNE ROUGE - "Stade de France: enquête sur un fiasco"

Depuis le 28 mai, dans le monde entier, le nom du Stade de France est devenu synonyme d’un invraisemblable fiasco. Comment expliquer celui-ci lors de la dernière finale de la Ligue des champions ? BFMTV et Ligne Rouge ont mené l’enquête.

Des bousculades. Des tentatives d’intrusion sans billet. Des victimes de vols. Des supporters chargés et traités avec brutalité par les forces de l’ordre. La finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), le 28 mai dernier, a été gâchée par de violents incidents survenus au Stade de France.

Les scènes de chaos avant la rencontre, dont le coup d'envoi a été retardé de plus de trente minutes, ont fait réagir dans le monde entier, avec de longues files d'attente, des spectateurs criant leur colère et d'autres essayant d'escalader les grilles entourant l’enceinte. Un mois plus tard, le Sénat poursuit ses auditions pour tenter de comprendre la genèse de ce fiasco et déterminer les différentes responsabilités.

Comment expliquer ce spectaculaire raté français qui a de quoi inquiéter à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024 ? BFMTV et Ligne Rouge ont mené l’enquête. Un long format inédit intitulé « Stade de France, enquête sur un fiasco » a été diffusé sur BFMTV ce jeudi soir, réalisé par Stéphanie Zenati, Caroline Mier, Régis Desconclois, Baptiste Keita, Clément Granon et Floriane Soyer. Avec des témoignages inédits, des images exclusives, et de nouvelles informations sur cette soirée.