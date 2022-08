Ligue des champions (3e tour préliminaire): la force de frappe du PSV, futur adversaire de Monaco

Le PSV Eindhoven, que Monaco affronte ce mardi soir, au 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions, dispose d’une indéniable force de frappe offensive. Heureusement pour l'ASM, tous ses atouts ne seront pas sur la pelouse du stade Louis II.

Contre le PSV Eindhoven, formation rompue aux joutes européennes, l’AS Monaco ne part pas dénué de tout repère. "La saison dernière, contre eux en poules (en Ligue Europa, Monaco avait gagné à Eindhoven 2-1, fait nul 0-0 au retour, ndlr), je me souviens d'une équipe très offensive et très agressive", s’est rappelé le défenseur Axel Disasi, lundi, à la veille du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions, qui doit opposer l’ASM à la formation néerlandaise, au stade Louis II.

Sur le fond, même si le PSV est désormais entraîné par l'ancien buteur star de Manchester United et du Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy, le futur adversaire de l’ASM demeure une équipe coriace, dotée d’une "importante force offensive", comme l’a souligné Philippe Clement en conférence de presse. Monaco lance sa saison aujourd’hui, mais les Néerlandais se sont, eux, déjà adjugés un premier trophée de prestige passant cinq buts à l'Ajax, écrasé (5-3) à la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam, en finale de la Supercoupe des Pays-Bas.

"Marquer cinq buts sur le terrain de l'Ajax (5-3, en Supercoupe des Pays-Bas, ndlr), c'est une grande prestation", a souligné le coach monégasque. Mais là n’est pas la seule prouesse du PSV réalisée à l’intersaison. La formation néerlandaise est notamment parvenue à conserver son joueur star, Cody Gakpo, pourtant très courtisé. Cet ailier de de 23 ans, très élancé, très technique, est sans aucun doute le meilleur joueur de cette équipe, mais pas son seul atout.

Pas mal d'absents dans les rangs du PSV

"L’ancien joueur de Toulouse Ibrahim Sangaré a pris une énorme dimension au PSV", note Johann Crochet. Outre ses deux joueurs qu'il a pour l'instant conservé dans ses rangs, le PSV a surtout déniché un dernier rempart de qualité et d’expérience en la personne de Walter Benitez, à un poste de gardien qui lui faisait défaut la saison passée. L'ancien portier de Nice a joué pas mal d'années en France, notamment sur la Côte d'Azur, et connaît donc parfaitement la structure de Monaco.

Si elle a peu changé ces derniers mois, l'équipe du PSV a elle davantage évolué avec Ruud Van Nistelrooy comme entraîneur, selon Jurriaan Van Wessem, correspondant en France pour la télévision néerlandaise, interrogé dans l'After. "L’équipe de Roger Schmidt (2020-2022) a bien changé, a-t-il estimé. Guus Til, qui était prêté au Spartak Moscou la saison dernière par le Feyenoord, est la surprise estivale. Il a marqué trois buts contre l’Ajax. Il pourrait représenter une menace pour la défense monégasque, surtout si Badiashile manque à l’appel. Avec Luuk de Jong, que l’on connaît du Barça et du FC Séville, ces deux-là sont deux tours menaçantes pour toutes les défenses."

Pas mal de points positifs entourent la forme actuelle du champion d’Europe 1988, vice-champion d’Europe en titre des Pays-Bas, mais plusieurs joueurs, et pas des moindres (Madueke, Vertessen…), manqueront aussi à l’appel face à Monaco. Ce dont pourrait profiter l’ASM pour frapper un grand coup et ainsi calmer les ardeurs du Philips Stadion.