Monaco-PSV: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le 3e tour aller de la Ligue des champions

Monaco entame sa campagne européenne ce mardi soir (20h) face au PSV Eindhoven, à l'occasion du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, dont elle va disputer le match aller à domicile.

La saison de l’AS Monaco commence ce mardi. Avant de se tourner vers les affaires courantes avec la Ligue 1, son championnat domestique, le club de la Principauté accueille le PSV Eindhoven ce mardi soir (20h), lors de la première manche de son 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Les joueurs de Philippe Clement, dépossédés de la deuxième place du championnat de France, directement qualificative pour la phase de poules de la C1, dans le temps additionnel du dernier match de la saison passée, ont une revanche à prendre.

Sur Canal+ à la télévision

"On sait ce que l’on a loupé. On veut se racheter et évoluer dans la plus belle des compétitions européennes", a déclaré le défenseur monégasque Axel Disasi en conférence de presse, à la veille de ce match qui sera diffusé sur Canal+ à la télévision, mais que vous pourrez également suivre en direct sur l’antenne de RMC. Ce premier rendez-vous face au PSV Eindhoven, avant le match retour aux Pays-Bas mardi prochain, n’est que la première étape d’un parcours que l’on souhaite victorieux à l’AS Monaco.

Le tirage au sort des barrages ce mardi midi

Pour atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions, les Monégasques devront non seulement survivre à la formation néerlandaise mais aussi en passer par les barrages dont le tirage au sort sera effectué aujourd’hui (12h) à Nyon, en Suisse. L’ASM n’étant pas tête de série, ses adversaires potentiels sont le Benfica Lisbonne, opposé aux Danois de Midtjylland, et les Rangers de Glasgow, lesquels seront opposés aux Belges de l’Union Saint-Gilloise. La saison dernière, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder avaient échoué sur la dernière marche en s'inclinant sur le terrain du Shakhtar Donetsk en barrages retour.

Confronté à un début de saison compliqué avec les tours préliminaires de Coupe d'Europe, l'ASM voit se profiler un mois d'août piégeux duquel elle espère sortir indemne, en ayant conservé intactes aussi bien ses ambitions européennes que nationales. Opposé le mois dernier à des formations de top niveau, Monaco reste un nul et deux défaites et un nul contre l'Inter (2-2), le FC Porto (1-2) et Southampton (1-3).