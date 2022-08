Ligue des champions: les adversaires potentiels de Monaco lors des barrages

Monaco affronte le PSV Eindhoven lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, mardi soir en match aller. Mais avant même la double confrontation face au club néerlandais, l’UEFA va procéder à la mi-journée au tirage au sort des barrages où l’ASM pourrait encore hériter d’un gros adversaire.

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’AS Monaco va jouer une partie de sa saison contre le PSV Eindhoven lors du troisième tour de qualification en Ligue des champions. Avant le match aller ce mardi à Louis-II (20h), le club de la Principauté connaîtra déjà le nom de son éventuel adversaire lors des barrages. Et pour cause, l’UEFA va organiser le tirage au sort du prochain tour depuis son siège suisse de Nyon ce mardi, à midi.

En cas de qualification face au récent deuxième du championnat néerlandais, les protégés du Belge Philippe Clement auront encore deux gros matchs à jouer pour rejoindre les poules de la Ligue des champions avec potentiellement des duels contre le Benfica Lisbonne, les Rangers ou le Dynamo Kiev.

Du très lourd pour Monaco ou le PSV?

Troisième de Ligue 1 après avoir été grillé sur le fil par l’OM lors de la 38e journée la saison passée, Monaco doit donc passer par la Voie de la Ligue pour disputer la prochaine C1. Si les partenaires de Wissam Ben Yedder parviennent à se défaire du PSV Eindhoven, il leur faudra encore venir à bout de l’une des six autres équipes encore en course pour l’un des deux billets qualificatifs pour la Ligue des champions.

Monaco affronterait alors potentiellement le vainqueur du duel entre le Dynamo Kiev et les Autrichiens du Sturm Graz. Un tel tirage s’apparenterait presque, sur le papier, à une bonne pioche. Les autres rivaux potentiels de l’ASM sont le Benfica Lisbonne, opposé aux Danois de Midtjylland, et les Rangers, favoris de leurs deux rencontres face aux Belges de l’Union Saint-Gilloise.

Les matchs aller des barrages se dérouleront les 16 et 17 août alors que les manches retour seront jouées une semaine plus tard, soit les 23 et 24 août. Mais avant de rêver de disputer ces barrages, Monaco doit déjà venir à bout du PSV Eindhoven.

Les adversaires potentiels de Monaco lors des barrages (en cas de qualification contre le PSV) :

- Dynamo Kiev ou Sturm Graz

- Union Saint-Gilloise ou Rangers

- Benfica Lisbonne ou Midtjylland