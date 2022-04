Ligue des champions: "A la folie", le film de la superbe demie aller entre Manchester City et le Real Madrid

C'est sans aucun doute l'un des matchs de la saison: la demi-finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid a abouti à une pluie de buts (4-3) et un spectacle étourdissant. Avant la demi-finale retour, RMC Sport vous propose le film de la rencontre.

90 minutes de folie, de suspense, de gestes incroyables, d'intensité. De grâce, tout simplement. Une bulle hors du temps qui restera gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont goûtée en direct. Cette demi-finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid (4-3) est d'ores et déjà un match d'anthologie, avant même que la manche retour n'ait été jouée. RMC Sport vous propose d'en voir le film, une vingtaine de minutes de pur plaisir footballistique.

Quelques secondes ont suffi pour faire jaillir l'éclat: les Cityzens ont fait ce qu'ils savent le mieux faire, à savoir presser pour récupérer le ballon, enchaîner les passes en écartant l'adversaire pour trouver la faille sur un centre millimétré repris par un joueurs, tantôt un attaquant tantôt un milieu de terrain. Une banderille d'emblée, cette fois signée Kevin de Bruyne, pour enclencher la symphonie. Les notes suivantes sonnent brésilien, avec Gabriel Jesus pour enfoncer le clou. En 10 minutes.

Benzema, un leader exemplaire

Benzema qui recadre Modric en pleine demi-finale de Ligue des champions avec le Real, fin avril 2022 © RMC Sport

Et de voir le maestro... madrilène surgir. Comme toute la saison, Karim Benzema a endossé le costume de sauveur. Il a remis les siens dans le matchs en réduisant l'écart peu après la demi-heure de jeu. Il a surtout assumé son brassard de capitaine en jouant les leaders: rassurant quand il le faut pour apaiser Vinicius, ferme aussi avec les anciens comme Luka Modric ou Dani Carvajal. Un guide. Un héros pour tout un club.

Un magicien aussi avec cette panenka venue d'ailleurs - lui qui n'en tente jamais selon l'ancien adjoint de Zinedine Zidane à Madrid David Bettoni - à la 82e minute pour permettre aux Madrilènes d'y croire, malgré la défaite, avant le match retour à Bernabeu.

Le très expressif Guardiola

Carlo Ancelotti et Pep Guardiola lors de Manchester City-Real Madrid, en avril 2022 © RMC Sport

Parmi les passages marquants du film RMC Sport, la caméra braquée sur Pep Guardiola. De sa colère pour une touche mal attribuée par l'arbitre qui abouti finalement au but de Vinicius après un enrhumage sur Fernandinho (action sur laquelle le technicien catalan a visiblement tout de suite compris qu'il y aurait but) à sa joie sans pareille sur le chef d'oeuvre de Bernardo Silva, tout est passion dans le regard de Guardiola.

"Une des plus belles soirées de ma vie d'entraîneur", résumera-t-il après le match, encore ivre du bonheur avoir assisté - et oeuvré - à une telle partie. Une de nos plus belles soirées d'amoureux de football assurément. Vivement le match retour.

