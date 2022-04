Avec Manchester City-Real, a-t-on vu le plus grand match de la saison? Notre top 5

La demi-finale aller de Ligue des champions mardi entre Manchester City et le Real Madrid (4-3) a livré un spectacle exceptionnel, plaçant déjà la rencontre dans les meilleurs matchs de la saison. Retour sur cinq parties marquantes de cette saison 2021-2022.

Manchester City - Real Madrid, demie aller Ligue des champions (4-3)

Le spectacle a été total à l'Etihad Stadium mardi, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid. L'équipe de Pep Guardiola a obtenu la victoire (4-3) en dominant globalement les débats, mais les joueurs de Carlo Ancelotti sont restés en vie en vue de la qualification grâce à un nouveau doublé de Karim Benzema.

Pour la troisième fois de l'histoire dans la compétition, sept buts ont été marqués au cours d'une demi-finale. Si la suppression de la règle du but à l'extérieur a sans doute contribué à cette avalanche de buts, il faut aussi souligner une nouvelle fois les intentions des hommes de Pep Guardiola. Les Cityzens n'ont mis que 93 secondes pour ouvrir le score après une percée de Riyad Mahrez, qui a trouvé sur son centre la tête de Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus a lui signé la deuxième réalisation de la soirée, après une erreur défensive de David Alaba (11e).

Manchester City a frappé 16 fois au total et aurait même pu marquer plus de buts, à l'image des ratés de Riyad Mahrez (23e, 46e), dont le premier a provoqué la colère de son entraîneur. En face, il n'a fallu pratiquement qu'une demi-occasion à Karim Benzema. D'une reprise de volée sur un centre de Ferland Mendy, l'attaquant français a réduit le score (33e). C'est encore lui, d'une panenka (83e) sur penalty, qui a maintenu son équipe en vie avant la demie retour. Phil Foden (53e), Vinicius Junior (55e) et Bernardo Silva (73e) ont eux aussi participé à ce festival offensif qui fera date.

Real Madrid - Chelsea, quart retour Ligue des champions (2-3)

Vainqueur à Stamford Bridge (3-1) grâce à un triplé de Karim Benzema, le Real Madrid s'avançait avec confiance pour son quart de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea. Tenants du titre, les Blues ont pourtant bien failli inversé la tendance, eux qui reprenaient espoir rapidement grâce à Mason Mount (14e).

Sur corner, Antonio Rüdiger ramenait provisoirement Chelsea à égalité sur la double-confrontation, en inscrivant le but du 2-0 (51e). Le Real Madrid tremblait ensuite avec l'avantage donné par Marcos Alonso (63e), qui aspirait Dani Carvajal avant de trouver la lucarne opposée. Si le but avait été refusé pour une faute de main, Timo Werner s'était amusé dans la défense madrilène (74e) pour inscrire cette fois le troisième but de la partie.

Carlo Ancelotti réussissait un coaching gagnant avec la réduction du score de Rodrygo (79e), à la réception d'une merveille d'extérieur de Luka Modric. Dans la prolongation, c'est Karim Benzema qui avait endossé à nouveau le rôle de sauveur, en crucifiant Chelsea de la tête (96e) sur un centre de Vinicius Junior.

Real Madrid - PSG, 8e retour Ligue des champions (3-1)

Lancé dans la course au Ballon d'Or cette saison, Karim Benzema s'était déjà signalé par une autre performance de grande classe au tour précédent face au PSG. Malgré l'avantage obtenu par le PSG à l'aller (1-0) et une première heure de jeu en faveur des Parisiens au retour, "KB9" surgissait pour inscrire un triplé et qualifier son équipe.

Après avoir pressé Gianluigi Donnarumma (61e), Karim Benzema concluait en renard des surfaces pour égaliser au Santiago Bernabeu, répondant à Kylian Mbappé. Sur son nuage, Karim Benzema enfonçait le clou (76e, 78e) en l'espace de quelques secondes, confirmant à nouveau qu'il porte cette équipe du Real Madrid cette saison.

Si ce huitième de finale retour n'a pas marqué outre-mesure les esprits par le jeu proposé par les deux équipes, le scénario a été fou avec un renversement de situation incroyable. En l'espace de quelques minutes, le visage des deux formations s'était métamorphosé, pour une nouvelle élimination piteuse en Europe du PSG.

Manchester City - Liverpool, Premier League (2-2)

Avant une potentielle finale de Ligue des champions, où ils pourraient se retrouver, Manchester City et Liverpool se sont déjà affrontés trois fois cette saison. Les deux clubs se livrent déjà un duel sans pitié pour le titre de Premier League. Seuls les Reds ont gagné (3-2) en FA Cup lors des affrontements directs.

En championnat, les deux clubs n'ont pas réussi à se départager à deux reprises (2-2). Mais le match du 10 avril dernier a livré un incroyable duel, permettant alors à Manchester City de conserver un point d'avance sur Liverpool au classement. L'intensité fut extraordinaire et le nul ne disait rien du spectacle proposé.

Kevin De Bruyne, l'un des artisans de la machine des Skyblues, trouvait l'ouverture (5e) au terme d'une première séquence en faveur de son équipe. Diogo Jota ne tardait pas pour l'égalisation (13e) mais en face, Joao Cancelo se montrait irrésistible. Le Portugais servait d'un centre Gabriel Jesus, qui n'avait plus qu'à transformer pour le but du 2-1 (37e). Dès la reprise, le duo Mohamed Salah-Sadio Mané se distinguait (46e) pour donner un point précieux à Liverpool, eux qui ont grandement contribué quelques jours plus tard à ce que Liverpool rejoigne la finale de FA Cup.

Espagne - France, Ligue des nations (1-2)

Dans la foulée d'une renversante demi-finale face à la Belgique (3-2), la France s'était imposée lors de la Ligue des Nations, en octobre dernier, face à l'Espagne (2-1). Si la partie face aux Diables Rouges mérite clairement une mention très honorable, les Bleus de Didier Deschamps avaient réussi aussi à remonter la Roja pour s'offrir un titre.

Aussi bien avec le maillot du Real Madrid que de l'équipe de France, Karim Benzema est un homme des grands rendez-vous. Difficile d'oublier sa merveille de frappe enroulée, à l'entrée de la surface de réparation (65e), pratiquement impossible à capter pour Unai Simón, pour ce qui est l'un des plus beaux buts de la saison, d'autant plus au vu de son importance.

Privés de ballon face à la sélection de Luis Enrique, l'équipe de France s'en remettait ensuite à son autre grand attaquant, Kylian Mbappé, pour prendre l'avantage (80e). Après un Euro raté, avec une élimination dès les huitièmes de finale face à la Suisse (2-1), l'équipe de France tournait la page en obtenant un nouveau trophée, à près d'un an de la Coupe du monde au Qatar.