Ligue des champions: Adeyemi, Joao Mario… tous les buts de la soirée en vidéo

Les 8es de finale aller de Ligue des champions se sont poursuivis ce mercredi soir avec Dortmund-Chelsea (1-0) et Bruges-Benfica (0-2). Revivez tous les buts de la soirée en vidéo.

Dortmund-Chelsea 1-0

Chelsea et son mercato XXL n’y arrivent toujours pas. Ce mercredi soir, les Blues se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund sur un but de Karim Adeyemi. Emmené par Jude Bellingham, capitaine à 19 ans, et Sébastien Haller, de retour après son combat contre un cancer des testicules, le BVB a su piéger son adversaire sur un contre fulgurant de l’attaquant allemand. À la sortie d'un corner adverse, l'international allemand de 21 ans a traversé tout le terrain avec le ballon avant de se transformer en fusée pour déposer le nouveau venu et champion du monde argentin Enzo Fernandez, éliminer Kepa Arrizabalaga et ouvrir le score.

Bruges-Benfica Lisbonne 0-2

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Benfica Lisbonne a pris une option sur les quarts de finale en s'imposant 2-0 à Bruges grâce à des buts de Joao Mario et David Neres en deuxième période. La formation lusitanienne, qui avait devancé le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin lors de la phase des poules, a justifié son statut de favori face au petit poucet de la compétition à ce stade de la saison.

Seul un but de Denis Odoi annulé pour hors-jeu (45e) a à peine perturbé la mécanique portugaise qui s'est remise en branle après la pause, rapidement récompensée par un penalty converti de Joao Mario (51e) suite à une faute de Jack Hendry sur Ramos. Et à deux minutes du terme, le Brésilien David Neres, entré en jeu en cours de seconde période, a profité d'une bourde de Bjorn Meijer pour s'en aller seul doubler la mise (88e).