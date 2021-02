Atlético-Chelsea en direct : les Blues de Thomas Tuchel face au révélateur de l'Atlético

La Ligue des champions continue depuis Bucarest

La compétition reine du football européen se poursuit ce mardi soir sur RMC Sport, en direct, avec le match aller entre l'Atlético Madrid et Chelsea... à Bucarest. Un match délocalisé suite à la pandémie de Covid-19 et aux restrictions de déplacement, qui sera surtout un choc entre deux prétendants potentiels : les Blues de Thomas Tuchel et les Colchoneros de Simeone.