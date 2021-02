Atlético: la profonde amertume de Suarez, qui en veut toujours au Barça

Luis Suarez a parfaitement débuté un nouveau chapitre de sa carrière avec l’Atlético, mais il n’a toujours pas digéré la façon dont s’est terminé le précédent, avec le Barça.

Poussé vers la sortie par le Barça de Ronald Koeman, qui ne comptait pas sur lui pour entamer ses travaux de reconstruction, Luis Suarez savoure sa renaissance du côté de l’Atlético de Madrid, leader du championnat espagnol, loin devant les Catalans. Avec une pointe d’amertume tout de même, l’attaquant uruguayen n’ayant pas apprécié l’attitude du club à son égard.

"La seule chose qui m’a dérangé, c’est la manière, car j’ai toujours essayé d’être à la hauteur du club, de donner le meilleur de moi-même, a-t-il confié à France Football. Ce n’est pas facile d’être au Barça pendant six ans et de se maintenir au niveau qui était le mien. Je pense que je méritais un certain respect sur la manière de me dire que l’on ne voulait plus de moi. C’est une décision que je n’ai pas pu empêcher. J’ai senti que l’on ne comptait plus sur moi, alors, avec ma fierté, je me suis dit que j’allais continuer à démontrer ce que je vaux."

Suarez: "Je mettais plus de vingt buts par saison..."

Victime d’une grave blessure au genou droit qui l’a éloigné des terrains pendant cinq mois puis éliminé de la Ligue des champions avec son club après une déroute en quart de finale, Luis Suarez sentait que, malgré cette période difficile, il pouvait encore apporter à son équipe. Ce dont les dirigeants du Barça n’étaient pas convaincus, à l’époque.

"Ce qui m’a vraiment dérangé, c’est qu’ils me disent que j’étais vieux et que je ne pouvais plus jouer au haut niveau, être à la hauteur d’une grande équipe. C’est ça qui m’a déplu. Si je n’avais rien fait dans un club comme le Barça pendant trois ou quatre saisons, j’aurais compris. Mais, chaque année au Barça, je mettais plus de vingt buts par saison. J’ai toujours eu des bonnes statistiques, juste derrière Leo (Messi). Aujourd’hui, on voit que ce n’est pas facile de jouer au Barça..."

Ce mardi soir, face à Chelsea (à partir de 21h, en direct sur RMC Sport) en Ligue des champions, Luis Suarez se voit offrir une nouvelle occasion de montrer à ses dirigeants qu’ils ont eu tort, en mettant son club sur les bons rails pour la qualification en quarts de finale. Défaits 1-4 au Camp Nou à l’aller, les Catalans du FC Barcelone sont, quant à eux, en fâcheuse posture contre le Paris Saint-Germain.