Ligue des champions: Ceferin veut instaurer un Final Four, et assure que Nasser Al-Khelaïfi est d'accord

Dans un entretien au Journal du Dimanche, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin se dit confiant sur l’instauration d’un Final Four en Ligue des champions, à l’image de celui qui s’était tenu à Lisbonne en 2020.

La Ligue des champions n’a peut-être pas fini de faire sa révolution. Un temps menacée par le projet de la Super Ligue, la compétition reine du football européenne changera de format en 2024. Mais la C1 pourrait à nouveau faire l’objet de changements dans les années à venir avec le projet d’un Final Four. Le concept expérimenté lors de l’édition 2019-2020 à Lisbonne en raison de la crise sanitaire séduit l’UEFA. Son patron, Aleksander Ceferin, pousse pour que le projet aboutisse.

Pas avant la saison 2024-2025

"On n’en a pas encore discuté de manière concrète à cause de la pandémie, qui nous a obligés à gérer le quotidien, mais mon opinion est que ça serait génial, a déclaré le président de l’instance européenne dans un entretien au JDD. J’ai évoqué le sujet avec certains présidents, dont Nasser Al-Khelaïfi, et ils sont d’accord. Le football est plus grand que la NHL mais le Super Bowl est un évènement majeur. L’équation est simple à résoudre, c’est compenser la perte liée au fait qu’il n’y aurait pas de revenus de match à domicile en demi-finale. C’est possible."

Mais quand? Le Slovène n’exclut pas que le Final Four soit instauré pour la saison 2024-2025. "Mais je doute que ça puisse se faire si vite", conclut-il.