Real Madrid: Benzema explique pourquoi il a posté la photo de Tupac après la prolongation de Mbappé au PSG

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema s’est expliqué mardi sur les intrigantes photos postées sur Instagram après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Il s’est dit surpris mais pas trahi par son coéquipier en sélection, et surtout concentré sur la finale de la Ligue des champions.

Il en faut parfois peu pour enflammer les réseaux sociaux. Et encore moins quand il s’agit de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Samedi, le Madrilène avait posté deux stories intrigantes sur Instagram: une de l’écusson du Real Madrid et une autre avec une photo du rappeur Tupac - en compagnie d'un ami présenté comme un traître. Un message caché après la prolongation de Mbappé au PSG? Absolument pas, selon le nouveau champion d'Espagne.

En pleine tournée des médias espagnols à quatre jours de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool (samedi, 21 heures), Karim Benzema s’est expliqué. Et a nié les interprétations des internautes. "Ce n’est pas contre Mbappé. C’est parce que moi, j’aime le Real Madrid. C’est le meilleur club du monde", s’est-il justifié dans une interview accordée à El Chiringuito, émission au ton (très) décalé. Une musique de fond a d’ailleurs été ajoutée pour donner un ton dramatique à l’entretien.

"Moi je suis tranquille en train de préparer la finale de la Ligue des champions"

L’attaquant madrilène a assuré ne pas s’être senti trahi par la décision de son coéquipier en sélection. Surpris en revanche, oui. "Comme tout le monde", a répondu Benzema. "Chacun fait ce qu’il veut et ce qui lui semble bien pour lui. C’est un joueur de Paris et nous, nous avons un match samedi. Moi, je suis ici, tranquille, en train de préparer la finale de la Ligue des champions", a-t-il ajouté.

"Madrid est le meilleur club du monde"

La photo de Tupac a également été interprétée comme un message de trahison. "Ce n'est pas une histoire de trahison ou quoi que ce soit. Tous les mois et demi, je poste des photos de Tupac, qui est mon artiste préféré. Ce n'est pas une photo avec un message. Si j'ai un message, je vais voir la personne. Madrid est le meilleur club du monde mais ce n'était pas un message", a-t-il continué.

"Ce sont des choses d’internet. Moi je suis dans la réalité", a conclu Mbappé. Et la réalité ressmble à une finale de la C1, samedi soir à Paris. Karim Benzema tentera de remporter sa 5e Ligue des champions.