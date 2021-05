Chelsea-Real Madrid: les deux énormes arrêts de Mendy face à Benzema

L'ancien gardien rennais Edouard Mendy a de nouveau été décisif ce mercredi lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid (2-0, sur RMC Sport). La preuve avec deux arrêts de classe face à Karim Benzema en première période.

Chelsea est en finale de la Ligue des champions. Parce qu'il avait ramené un bon résultat de Madrid la semaine dernière en demi-finale aller (1-1), et parce qu'il a fini le travail ce mercredi soir à Stamford Bridge (2-0), avec des buts de Timo Werner et Mason Mount. Mais les deux attaquants n'ont pas été les seuls joueurs des Blues décisifs.

A l'autre bout du terrain, le gardien sénégalais Edouard Mendy a également été précieux. Notamment sur deux situations chaudes en première période.

Un sauvetage... juste avant l'ouverture du score

A la 26e minute de jeu, Karim Benzema a en effet été très proche de placer le Real en position de virtuel qualifié. Après une passe de Casemiro, l'attaquant français a récupéré le ballon dans les pieds de Toni Kroos juste à l'extérieur de la surface, et a déclenché une soudaine frappe du droit en pivot. Une frappe qui se dirigeait assurément dans le but londonien, à ras le poteau. Sauf que Mendy s'est parfaitement détendu pour sortir le ballon en corner. Un arrêt d'autant plus remarquable que sur l'action suivant le corner, Chelsea a ouvert le score et refroidi la bande de Zizou...

Mêmes acteurs, mais situation différente dix minutes plus tard. Sur un centre de Modric vers le point de penalty à la 35e, Benzema s'est défait du marquage de Rüdiger pour reprendre le ballon de la tête. Mais l'ancien portier rennais s'est encore montré vigilant, pour repousser le danger d'une claquette.

