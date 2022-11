Ligue des champions: du lourd pour le PSG qui retrouve le Bayern en huitième de finale

Le PSG affrontera le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions deux ans après avoir sorti les Allemands en quart de finale et un peu moins de trois ans l’échec parisien en finale face aux Bavarois.

Deuxième de sa poule, le PSG pouvait s'attendre à du lourd lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce lundi midi à Nyon. Et il n'y a pas échappé. Paris affrontera le Bayern Munich en février et mars prochain. Des retrouvailles presqu’attendues puisque les probabilités avant le tirage étaient fortes que le chemin de ces deux-là se croisent de nouveau. Les hommes de Christophe Galtier ont dû faire preuve de patience avant d’être servis puisque l’affiche a été la dernière à sortir des boules.

Si l’hypothèse redoutée d’affronter Manchester City a été évacuée dès le début du tirage, celle de tomber sur un autre cador est restée prégnante jusqu’au bout et le PSG n’a pas échappé à un duel de costauds, alors que d’autres équipes plus abordables (Tottenham, Porto…) figuraient dans le tableau. Paris défiera ainsi la seule équipe de la phase de poules à avoir signé un sans-faute (six victoires en autant de rencontres.

Mais Paris sait battre le Bayern, comme ce fut le cas lors de leur double confrontation épique en quarts de finale en 2021 avec une victoire sous la neige à l’aller en Bavière (2-3) avant un retour sous tension au Parc des Princes (défaite 0-1). Cela avait en partie lavé l’immense déception quelques mois plus tôt de la défaite en finale de la compétition (1-0) face au Bayern sur un but de Kingsley Coman, en conclusion du Final 8. C’est d’ailleurs avec ce sentiment de revanche que Paris abordera ce nouveau choc.

"Une grande opportunité pour les joueurs de corriger ça (la finale perdue en 2020)", lance Campos

"Après avoir vu des études de mathématiciens, j’ai compris que le Bayern était une forte possibilité, a confié Luis Campos, conseiller sportif du PSG, à RMC Sport après le tirage. Je l’ai même duit à quelques joueurs dans le vestiaire après le match à Turin. Je ne suis pas surpris. Ce sera deux grands matchs entre deux grandes équipes. Nous sommes fiers d’être là, contents de notre saison, très confiants et positifs. Beaucoup de joueurs ont joué la finale contre le Bayern, c’est une revanche et une opportunité pour faire deux grands matchs pour passer au tour suivant."

Le Portugais semble bien décider à activer ce levier auprès des joueurs. "Une finale c’est plus marquant et pour ces joueurs, c’est une grande opportunité de corriger ça. C’est l’occasion de faire une grande démonstration à l’Europe que nous sommes la meilleure équipe du monde avec un grand coach et de grands joueurs." Cela promet des étincelles face à l’actuel leader de la Bundesliga, qui a su conserver ses standards très élevés malgré le départ de son serial buteur Robert Lewanfdowski et de nombreuses absences (dont celle de Lucas Hernandez).

"En février, il est fort possible que la moitié des titulaires actuels changent, estime Polo Breitner, spécialiste du foot allemand sur RMC Sport. Avec Mané, Sané, Coman, Muller, Gnabry, Musiala qui explose en 10… A l’instant-T, le Bayern est difficilement prenable pour le PSG mais on verra ce que ça va donner en février."