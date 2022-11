Ligue des champions: règles, dates, comment va se dérouler le tirage au sort des huitièmes de finale

Alors que la phase de groupes de la Ligue des champions s'est terminée la semaine dernière, le PSG connaître son adversaire pour les huitièmes de finale ce lundi pour le tirage au sort (12 heures). On vous explique le mode d'emploi.

Ce lundi, le PSG sera fixé. Seule équipe française qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les joueurs de Christophe Galtier vont connaître leur adversaire sur les coups de midi à l'occasion du tirage. Les matchs aller se joueront les 14/15/21/22 février, les matchs retour les 7/8/14/15 mars.

Les seize équipes qualifiées sont réparties en deux groupes. Celui des têtes de série, qui ont terminé premiers de leur poule (Bayern, Benfica, Chelsea, Manchester City, Naples, Porto, Real Madrid, Tottenham). Le PSG se trouve dans le pot des non-têtes de série et ne pourront pas affronter le Club Bruges, le Borussia Dortmund, Francfort, l'Inter, Leipzig, Liverpool et l'AC Milan.

Le PSG pourrait affronter du lourd

Conformément au réglement de l'UEFA, les équipes têtes de série recevront au match retour. Les clubs d'une même nation ne peuvent pas s'affronter, tout comme deux équipes qui étaient placés dans le même groupe, comme ce fût le cas pour Paris et Benfica. Les formations non-têtes de série sont tirées en premier et l'ordinateur indique quels sont les adversaires potentiels. Si un seul adversaire est possible, aucune boule ne sera tirée et cette équipe sera automatiquement affectée.

Pour Paris, le tirage s'annonce corsé. Parmi les équipes à éviter, il y a Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola courent toujours après leur premier sacre en C1 et semblent un peu plus proches chaque année. Dans le même esprit, le Bayern Munich fait partie des formations les plus rôdées de cette édition. Tenant du titre et recordman de sacres dans la compétition (14), le Real Madrid est forcément une équipe à éviter

Surtout que le club merengue n’a pas faibli depuis son triomphe au Stade de France au printemps dernier. Derrière ces trois gros morceaux, le Napoli ressemble à un adversaire coriace. Dans un scénario favorable, le PSG peut aussi espérer tomber sur Chelsea, Tottenham ou Porto.