Ligue des champions: quel adversaire le plus probable pour le PSG en 8e

Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions se déroule ce midi, le PSG affrontera un premier de groupe, qui pourrait être le Bayern ou Naples, adversaires les plus probables.

Plus que quelques heures à attendre. Sur les coups de midi, le PSG connaîtra enfin son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après le tirage au sort organisé à Nyon. En terminant deuxièmes de leur groupe, les Parisiens affronteront obligatoirement une tête de série et devront se déplacer lors du match retour. De quoi redouter un gros morceaux pour le club de la capitale, qui ne peut pas affronter Benfica, qui était dans la même poule. Mais les grosses cylindrées ne manquent pas à l'appel.

Selon le compte spécialisé dans les probabilités @MisterChip, le Bayern Munich est l’équipe sur laquelle Paris a le plus de chances de tomber en 8e de finale (18,1%). Viennent ensuite Naples (17%), City et Tottenham (14,2%) puis Chelsea (13,9%). Le Real Madrid (11,3%) et Porto (11,2%) sont les deux équipes que le PSG a le moins de chances de croiser en 8e.

Deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter

Selon les probabilités, le Bayern Munich a 39,8% de chances de croiser la route de Liverpool, ce qui pondère quelque peu la probabilité d’avoir un PSG-Bayern, un remake de la finale de 2020, en huitièmee de finale dans quelques semaines. Ces probabilités s’expliquent notamment par le fait qu’il est impossible de tomber sur un club du même pays, ce qui réduit les possibilités pour le Bayern Munich (Leipzig, Dortmund et Francfort ont terminé deuxièmes) et Naples (l’Inter et l’AC Milan ont terminé dauphins).

Peu importe l'adversaire pour Paris, il faudra battre des gros morceaux pour tenter de remporter sa première Ligue des champions. Si la deuxième place lors de la phase de groupe peut paraître handicapant, tout est permis en vue de la finale à Istanbul, le 10 juin. Depuis le dernier changement de format de la Ligue des champions, avec le retour à une seule phase de poules (en 2003-2004), il y a eu dix-neuf finales. Sur les trente-huit équipes finalistes, vingt-neuf avaient terminé premières de leur groupe et neuf étaient deuxièmes. Une différence notable, qui confirme le handicap du PSG pour les échéances à venir.

Mais les joueurs de Christophe Galtier peuvent tout de même garder espoir en constatant que parmi les neuf finalistes ayant terminé deuxièmes de leur groupe, six ont finalement remporté leur trophée (Porto en 2004, l’Inter en 2010, Liverpool en 2005 et 19, le Real Madrid en 2017 et 2018). En sachant que deux finales se sont même jouées entre deuxièmes de poules, en 2010 (Inter-Bayern, 2-0) et 2019 (Liverpool-Tottenham, 2-0).