Ligue des champions en direct: Suivez le tirage au sort en direct

On va enfin savoir. Après plusieurs mois à attendre, le PSG et Lille vont connaître ce soir leurs adversaires pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Des matchs que vous pourrez voir sur RMC Sport qui diffuse la meilleur affiche du mardi et la meilleure affiche du mercredi. un tirage au sort à Istanbul dans une atmosphère particulière puisque le mercato s'affolle autour d'un possible départ de Mbappé vers le Real Madrid et de Cristinao Ronaldo vers Manchester City. Suivez le tirage au sort sur RMC Sport 2 à partir de 18h, avec Jean-Baptiste Boursier accompagné de Salim Baungally et de nos ambassadeurs du foot européen, Frédéric Hermel (Espagne), Julien Laurens (Angleterre) et Johann Crochet (Italie). Abonnez-vous ici pour profiter des offres RMC Sport.