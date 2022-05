Ligue des champions: "Eternité", le film RMC Sport sur l'éblouissant Real Madrid-Manchester City

Le 4 mai dernier, le Real Madrid renversait Manchester City à Santiago-Bernabeu en demi-finale retour de Ligue des champions (3-1), pour décrocher son billet pour le Stade de France. Dix jours après, RMC Sport revient sur cette soirée magique, avec comme toujours des images inédites, et comme souvent quand il s’agit des Merengue, un héros français.

Pep Guardiola était prévenu. L’entraîneur catalan avait vu, début mars, le Real Madrid et Karim Benzema terrasser le PSG en quelques minutes. Il avait vu, mi-avril, le Real Madrid et Karim Benzema doucher les rêves de Chelsea sur deux éclats de génie. Mais Pep Guardiola n’a rien pu faire.

Le 4 mai dernier, Manchester City pensait pourtant être l’équipe qui allait mettre fin au parcours madrilène en Ligue des champions cette saison. L’épopée était belle, les rebondissements passionnants, mais les Skyblues, modèles de maîtrise technique et tactique, devaient être les fossoyeurs des espoirs espagnols.

Victorieuse 4-3 à l’aller, l’équipe anglaise semblait avoir fait le plus dur au retour, en ouvrant le score à la 73e minute sur la pelouse de Santiago-Bernabeu, sur une belle frappe de Riyad Mahrez. A la 80e minute de jeu, City était ainsi virtuellement qualifié pour la finale. A la 89e aussi. Et puis… et puis la magie madrilène a opéré. Encore.

La foi d'un peuple, l'expérience d'un buteur

La magie, ou la foi, cette manière de croire en soi, de croire en l’impossible. Sur deux éclairs de Rodrygo en l’espace de deux minutes (90e, 91e), le Real a arraché la prolongation.

La suite était presque écrite: Karim Benzema, héros français, héros merengue, a obtenu un penalty, l’a proposé à son jeune camarade brésilien qui a refusé l’offrande, et s’en est chargé, comme le nouveau patron qu’il est (95e). 3-1, troisième remontée pour le Real, qui ira donc rejoindre Liverpool en finale de la Ligue des champions le 28 mai prochain au Stade de France.

Avec son film "Eternité", RMC Sport vous propose de revivre les moments forts de cette rencontre, mais aussi de découvrir des images inédites, des angles inexploités, et des scènes de joie inégalables.